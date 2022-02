Florent Manaudou reprend la compétition à Nice et vise les Jeux Méditerrannéens

Florent Manaudou replonge ce week-end à Nice pour sa première compétition en grand bassin depuis sa troisième médaille olympique aux JO de Tokyo, en espérant pouvoir participer fin juin aux Jeux Méditerranéens, son nouvel objectif 2022 depuis l'annonce du report des Mondiaux.

Le champion olympique 2016 du 50 m nage libre nagera vendredi les séries du 50 m papillon et "dimanche la journée complète du 50 m libre" lors de la première étape du FFN Golden Tour Camille Muffat Nice, a-t-il précisé à l'AFP.

Le Français honorera sa première compétition sous la direction de ses nouveaux coaches, le tandem Quentin Coton et Yoris Grandjean, qu'il a rejoints à Antibes en octobre dernier.

"Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m’attendre, on a travaillé deux, trois nouveaux trucs avec Quentin et Yoris, donc c’est plutôt cool si j’arrive déjà à les mettre en place. C’est des nouvelles choses notamment sur les reprises de nage, etc. C’est quand même pas simple à mettre en place, donc à voir", a souligné Manaudou, qui a repris l'entraînement le 17 janvier.

Le nageur de 31 ans, revenu dans les bassins en mars 2019 après une parenthèse comme joueur de handball, avait planifié son année 2022 en fonction des Championnats du monde à Fukuoka (Japon), initialement prévus en mai 2022 et reportés mardi à juillet 2023 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid.

Un changement de programme qui n'affecte pas le champion qui s'est désormais projeté sur les Jeux Méditerranéens (25 juin-5 juillet à Oran, en Algérie) pour son "année de transition".

"Au début je me suis dit que ça allait changer pas mal de choses et au final j'aimerais faire les Jeux méditerranéens, que je n'ai jamais faits. Je ne veux pas faire les Euros, c’est vraiment trop tard (11-21 août à Rome). Franchement, je pense que je vais avoir du mal à rester focus tout le mois d'août à l’entraînement sachant que tout le monde autour de moi sera en vacances", argue Manaudou, qui doit encore s'assurer des modalités de sélection pour les Jeux Méditerranéens.

Après Nice, le nageur partira mercredi en direction de Barcelone pour une nouvelle compétition (Trofeu Alexandre López les 12 et 13 février à Sant Andreu), puis un stage à Lanzarote, le meeting de Marseille (4-6 mars) et de nouveau une compétition en Espagne, à Sabadell (Trofeu CN Sabadell 19 et 20 mars).

Manaudou s'est organisé une préparation sur deux ans pour participer à ses derniers JO, en 2024 à Paris.