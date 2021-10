Foire du livre de Francfort : où en est le monde du livre ?

Le grand public retrouve le goût de la lecture

Deux femmes rangent des livres dans des étagères à la Foire du livre de Francfort, en Allemagne, le mardi 13 octobre 2015. AP Photo/Michael Probst

Pénuries de papier et de carton

Le Canada et des écrivains francophones à l'honneur pour cette édition 2021

L'événement accueille cette année le Canada en invité d'honneur. La présence québécoise est particulièrement remarquée pour cette édition avec la parution d’une centaine de titres nouvellement traduits en allemand. La Foire met en valeur le travail de l'écrivain canado-haïtien Dany Laferrière à travers une exposition extérieure qui retrace sa vie.

L'écrivain Dany Lafferière était l’invité de TV5 MONDE en 2015. © TV5 MONDE

"Une chance pour l'industrie du livre de se reconnecter." Le directeur de l’événement Jürgen Boos n'a pas caché sa joie face à l'ouverture du principal rendez-vous international de la littérature. La Foire du livre de Francfort fait donc enfin sa rentrée du 20 au 24 octobre, après dix-huit mois d'absence. Les 7500 exposants présents en 2019 ne seront plus que 1500 cette année. Malgré la crise sanitaire, le marché du livre se porte pourtant plutôt bien.Malgré une difficile période de pandémie, le secteur se porte plutôt bien, estime Jürgen Boos, président de la traditionnelle cérémonie d’ouverture de la Foire de Francfort. Les différents confinements ont changé les usages des lecteurs, notamment chez les jeunes. Les livres "se sont avérés être un support particulièrement résistant et populaire pendant la pandémie", selon Jürgen Boos.Les ouvrages pour adolescents et les livres pratiques pour adultes sont les grands gagnants de cet engouement. Cloîtrés chez eux pendant la pandémie, de nombreux lecteurs se sont tournés vers les livres de cuisines et de bricolage.Aux États-Unis, les ventes de livres imprimés ont grimpé en quelques mois. Le pays enregistre une hausse de 8% en 2020, son plus haut score depuis dix ans, selon le l'institut de recherche NPD Group.L’Allemagne comptabilise elle une hausse des ventes sur tous ses supports. Les recettes des ventes en ligne en 2020 font un bond de 20%, atteignant près 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaire.Les ventes de livres audio et numériques bénéficient également d’une croissance à deux chiffres. Malgré ces chiffres encourageant, le secteur est confronté à des problèmes logistiques.Les usages changent mais le secteur est confronté à une nouvelle menace. Comme de nombreuses autres industries, les professionnels du livre craignent d’être frappés à leur tour par les pénuries mondiales de matières premières. Ces dernières perturbent les chaînes d’approvisionnement et menacent le monde de l'édition à l’approche des périodes de Noël.Les éditeurs tirent déjà la sonnette d’alarme. Pénuries de papier et de carton, goulets d’étranglements dans les ports ou manque de chauffeurs routiers : autant de questions se posent quant à la bonne livraison des livres pour Noël.Jonathan Beck, directeur de la célèbre maison d'édition allemande C.H. Beck, interrogé par quotidien allemand Handelsblatt craint "qu'à Noël, les gens ne puissent pas être sûrs d'obtenir rapidement le livre qu'ils souhaitent." Face à ces pénuries, les prix des livres pourraient ainsi augmenter. Des nouvelles inquiétantes qui n'empêcheront pas les professionnels du livre de profiter de cette édition 2021 pour se retrouver le temps des 4 jours.