Fonctionnaires: Montchalin annonce une augmentation pour 1,2 million de catégorie C

Environ 1,2 million de fonctionnaires de catégorie C, la plus basse, vont prochainement bénéficier d'une hausse de pouvoir d'achat comprise entre 40 et 100 euros mensuels nets pour compenser l'absence de hausse du point d'indice, a annoncé mardi la ministre de la Transformation et de la fonction publiques.

"Le point d'indice n'augmentera pas. L'augmenter de 1%, ça coûte 2 milliards d'euros aux finances publiques. Au lieu de ça, pour une enveloppe identique mais extrêmement ciblée, je vais être capable d'augmenter de 40 à 100 euros par mois le pouvoir d'achat pour les agents de l'Etat le plus près du Smic", a déclaré Amélie de Montchalin sur RMC et BFMTV.

"Ca concerne 1,2 million d'agents dans les trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière)", a-t-elle ajouté. "J'utilise chaque euro d'argent public pour combler le déficit d'égalité pour s'assurer qu'on ne fait pas de saupoudrage, de l'électoralisme".

La ministre reçoit mardi les organisations syndicales des 5,5 millions d'agents de la fonction publique à l'occasion d'un "rendez-vous salarial" qu'elles réclament depuis plusieurs mois.

"On va aussi relever les salaires des contractuels et s'assurer qu'ils sont tous au dessus du Smic. On va s'assurer qu'il y a beaucoup de promotions, on va lancer un baromètre de l'égalité comme dans le privé. Depuis 2017 on a une politique salariale cohérente", a assuré Mme de Montchalin.

"On était en retard sur des métiers comme les enseignants, les forces de l'ordre, les soignants, a-t-elle reconnu. Il y a aussi des inégalités au sein de la fonction publique sur les bas salaires, entre Paris et la province, les hommes et les femmes".

"Je cible les actions. Nous sommes en train de faire en sorte que dès le 1er janvier 2022 tous les agents de l'Etat auront 15 euros par mois sur leur feuille de paye pour les aider à payer leur mutuelle, a-t-elle rappelé. Ensuite tous les fonctionnaires, entre 2024 et 2026, auront la prise en charge de 50% de leur mutuelle santé".