Foot: carton d'audience pour France 2 avec la finale Les Herbiers-PSG

6,4 millions de téléspectateurs ont suivi mardi sur France 2 la finale de la Coupe de France entre le PSG et Les Herbiers, un score en forte hausse par rapport aux précédentes éditions, permettant à la chaîne publique de dominer les audiences de la soirée, selon des chiffres de Médiamétrie.

France 2 a obtenu une part d'audience de 28,3% durant le match qui a vu la victoire 2-0 du club parisien devant le petit poucet vendéen, surpassant largement France 3, dont la série policière à succès "Capitaine Marleau" a cependant réalisé un score très enviable (près de 5 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 20,9%).

TF1 a été reléguée en 3e position, un fait rare en première partie de soirée pour la chaîne privée, avec 3,3 millions de téléspectateurs (soit une part d'audience de 13,7%) pour la série "L'Arme fatale".

L'an dernier, France 2 n'avait réuni que 3,4 millions de spectateurs (soit 18,1% de part d'audience) pour la finale PSG-Angers, se faisant devancer par TF1 (qui diffusait The Voice) et France 3. En revanche la deuxième chaîne avait déjà fait un joli score en 2016, avec une affiche prestigieuse: le duel PSG-OM avait rassemblé 5,2 millions de téléspectateurs et 25,3% de part d'audience, plaçant là encore la deuxième chaîne en tête des audiences de la soirée.