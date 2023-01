Foot: Chelsea recrute l'international français Benoît Badiashile

Le club anglais de Chelsea a annoncé jeudi l'arrivée du défenseur international français de Monaco, Benoît Badiashile, qui a signé un contrat de sept ans et demi.

A bientôt 22 ans, "Badiashile affiche déjà une expérience importante dans l'élite du football français et en Europe (...) avec Monaco, avec près de 150 apparitions, toutes compétitions confondues", écrivent, dans leur communiqué, les Blues.

Selon une source proche du club français, les Londoniens, qui affrontent jeudi soir Manchester City pour la 19e journée de Premier League, ont déboursé un peu moins de 40 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur.

Badiashile avait fait ses débuts internationaux en septembre dernier, pour deux matches de la Ligue des nations, mais n'avait pas été retenu pour le Mondial au Qatar, malgré les nombreuses absences défensives chez les Bleus.

Le grand (1,94m) défenseur a séduit Chelsea non seulement par sa taille et son jeu de tête, mais par sa vitesse et sa qualité de relance longue ou courte, qui convient particulièrement au jeu prôné par Graham Potter.

"Je suis très heureux d'être à Chelsea. Je suis tellement impatient de commencer à jouer pour ce club (... et) dans le meilleur championnat au monde", a expliqué le joueur dans le communiqué.

Badiashile est "un excellent jeune joueur qui s'est rapidement construit une solide réputation personnelle (...) Nous sommes persuadés qu'il sera un membre important de notre équipe dans les années à venir", ont, pour leur part, commenté le président Todd Boehly et son partenaire au capital du club, Behdad Eghbali.

Badiashile viendra renforcer un secteur où son compatriote Wesley Fofana, 22 ans, recruté cet été, a beaucoup manqué depuis sa blessure début octobre. Son retour est prévu pour la fin du mois au mieux.

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly ou l'Espagnol Marc Cucurella, souvent utilisés comme axiaux gauche, n'ont pas forcément convaincus, que ce soit dans des défenses à deux ou trois centraux, alors que Badiashile peut occuper ce poste dans les deux systèmes.

Il pourra aussi être associé à d'autres anciens de la Ligue 1, comme Thiago Silva, toujours patron de la défense à 37 ans, ou Cesar Azpilicueta, 33 ans.

Il rejoint cependant un club qui n'est pas au mieux.

Seulement 10e de Premier League après 16 journées jouées, Chelsea va avoir du mal à combler ses 10 points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions, même s'il est encore qualifié pour la C1 où il affrontera Dortmund en huitième de finale en février.