Foot: Daniele De Rossi va quitter l'AS Rome, son club de toujours

Daniele De Rossi va quitter à la fin de la saison l'AS Rome, le seul club qu'il a connu dans sa carrière et dont il est le capitaine à l'âge de 35 ans, a annoncé le club romain dans un communiqué, mardi.

"De Rossi envisage d'entreprendre une nouvelle aventure. Cela va être la fin d'une époque", a annoncé le club dans un communiqué à propos du joueur emblématique, qui fera ses adieux à la Roma contre Parme le 26 mai, lors de la dernière journée de championnat.

"Si j'étais manager, j'aurais renouvelé le contrat d'un joueur comme moi", a réagi l'intéressé en conférence de presse, manifestement déçu d'avoir été prévenu par le club lundi seulement. "Je pense que je suis important à leurs yeux, mais la décision doit être prise par le club", a-t-il ajouté.

"J'espère que (la communication) s'améliorera à l'avenir car je suis un fan, mais je comprends la décision du club", a encore commenté De Rossi, qui assure vouloir poursuivre sa carrière de joueur professionnel.

Ses adieux pourraient rappeler ceux du capitaine emblématique Francesco Totti, qui avaient fait pleurer tout le stade il y a deux ans.

"Nous allons tous verser des larmes quand il va porter pour la dernière fois le maillot giallorosso contre Parme mais nous respectons son envie de prolonger sa carrière même si, à bientôt 36 ans, il le fera loin de Rome", a d'ailleurs déclaré le président de l'AS Rome Jim Pallotta.

De Rossi, natif de la capitale italienne, a accompli toute sa carrière dans son club de formation.

Il a disputé 615 matches et inscrit 63 buts à la Roma, avec laquelle il a remporté deux Coupes d'Italie en 2007 et 2008 et la Supercoupe d'Italie en 2007.

Il a succédé comme capitaine à une autre légende, Francesco Totti, en 2017. Il est en outre le quatrième joueur le plus capé de l'équipe nationale, avec laquelle il compte 117 sélections et un titre de champion du monde en 2006.