Foot: décès de Wim Suurbier, taulier de l'Ajax et des Pays-Bas des années Cruyff

L'ancien défenseur des Pays-Bas et de l'Ajax Amsterdam Wim Suurbier, joueur-clé de la fameuse équipe néerlandaise des années 1970, est mort à l'âge de 75 ans, a indiqué dimanche son ancien club.

Suurbier, qui a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions et sept titres nationaux avec l'Ajax, était hospitalisé depuis avril en raison d'une hémorragie cérébrale.

"Un grand joueur de l'Ajax n'est plus. Nos pensées vont à sa famille et ses amis", a écrit le club au sujet du défenseur aux 509 apparitions sous le maillot rouge et blanc.

Jordi Cruyff, le fils de la légende Johan Cruyff décédée en 2016, a décrit Suurbier comme un "grand joueur et un ami extrêmement loyal envers [son] père et [sa] famille".

Suurbier (60 sélections), qui a disputé --et perdu-- deux finales de Coupe du monde en 1974 et 1978 avec les Pays-Bas, avait ensuite joué en club en Allemagne, à Schalke 04, en France, à Metz, et aux Etats-Unis.