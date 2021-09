Foot: en Slovénie, les Bleues évitent un sérieux couac sur le gong

Menée et malmenée, rejointe en toute fin de match malgré un doublé de Marie-Antoinette Katoto, l'équipe de France a finalement écarté la Slovénie (3-2) avec un penalty d'Amel Majri dans le temps additionnel, mardi en qualification pour la Coupe du monde 2023.

Dans le petit stade de Murska Sobota (nord-est), à la pelouse cabossée, les Bleues ont évité le traquenard malgré un faux-départ et une fin de match irrespirable. Majri n'a pas tremblé pour offrir la victoire à la 94e minute, répondant au penalty de la capitaine locale Mateja Zver inscrit six minutes plus tôt (88e).

Les filles de Corinne Diacre, maladroites en attaque, fébriles en défense en première période, ont encaissé l'ouverture du score après seulement vingt minutes, donnant espoir d'entrée à la modeste 49e équipe au classement Fifa.

Heureusement, les Bleues ont fait parler leur statut grâce à Katoto (28e, 60e), notamment. Cela leur permet de quitter le froid du Prekmurje, région voisine de l'Autriche et la Hongrie, avec la première place du groupe au chaud dans les valises, à égalité de points avec le pays de Galles. Elles affronteront leur rival le plus sérieux en novembre, après avoir rencontré l'Estonie et le Kazakhstan entre-temps.

En Slovénie, Diacre avait choisi de reconduire quasi intégralement l'équipe alignée au coup d'envoi vendredi en Grèce (10-0). En privilégiant la continuité plutôt que la rotation, la sélectionneuse n'a pas été récompensée.

Son seul changement était pourtant aussi le plus marquant, mais il ne répondait pas à un choix sportif. Amoindrie par une gêne musculaire à la cuisse droite, Wendie Renard a en effet été contrainte de laisser sa place à la Parisienne Elisa De Almeida.

En l'absence de la Lyonnaise, désignée capitaine à la rentrée, la défense française a tangué comme rarement, enrhumée par les projections rapides des Slovènes.

- Katoto serial-buteuse -

La Slovénie a misé sur ses propres qualités et profité des défauts français, comme en témoigne l'ouverture du score: sur un slalom raté d'Amel Majri, Charlotte Bilbault laisse filer Lara Prašnikar qui décale à gauche, Marion Torrent et Aïssatou Tounkara regardent Mateja Zver centrer, Sakina Karchaoui se fait prendre et Lara Prašnikar, heureuse du marquage relâché de De Elmeida, pique son ballon devant Pauline Peyraud-Magnin (20e).

Pendant que le demi-millier de spectateurs exultait dans le petit Mestni stadion Fazanerija, Diacre affichait sa mine des mauvais jours.

Pas assez tranchantes, maladroites par séquences, les Bleues ont failli subir une nouvelle fois le bouillon après un corner mal négocié. Sur la contre-attaque, Karchaoui se fait prendre et Bilbault se fait distancer à la course par Zver, dont le tir puissant est repoussé par Peyraud-Magnin (41e).

Les Bleues ont cependant repris des couleurs grâce à Katoto, double buteuse de la tête sur un coup franc de Majri (28e) puis un centre de Sandy Baltimore (60e), passeuse décisive quatre minutes après sa remuante entrée en jeu. Après un triplé en Grèce, son premier en sélection, Katoto porte son total de buts à dix en six matches avec les Bleues.