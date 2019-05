Foot féminin: Morgan snobera la Maison Blanche si les USA sont champions du monde

L'attaquante américaine Alex Morgan n'ira pas à la Maison Blanche si l'équipe des Etats-Unis devait remporter le Mondial-2019 de football féminin en France (7 juin-7 juillet), a-t-elle expliqué dans un entretien au magazine Time, paru jeudi.

"Je ne suis pas favorable à beaucoup de choses que l'administration actuelle défend", a expliqué Morgan (29 ans), qui fait la Une du prestigieux magazine américain.

L'attaquante d'Orlando, mariée au joueur du Los Angeles Galaxy Servando Carrasco qui a grandi au Mexique, regrette notamment la politique de lutte contre l'immigration illégale, l'un des fers de lance de la présidence de Donald Trump.

"On ne doit pas nous mettre dans des petites cases", a insisté Morgan qui est l'une des internationales américaines à avoir attaqué en justice la fédération américaine de football pour obtenir l'égalité des salaires entres hommes et femmes.

"Il y a un discours qu'on a entendu des centaines de fois à propos des sportifs qui est: +Limitez-vous au sport!+, mais on est bien plus que ça, OK?", a-t-elle insisté.

Depuis que Donald Trump a été élu en 2016, la moitié des équipes qui ont remporté un titre de champion dans l'un des grands championnats professionnels nord-américains (NFL, NBA, NHL, MLB) et dans les championnats universitaires (NCAA), n'ont pas souhaité se rendre à la Maison Blanche, contrairement à la tradition.

Les Golden State Warriors, champions NBA en 2017 et 2018, n'y sont par exemple pas allés, comme plusieurs stars des sports d'hiver américains à leur retour des Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud).