Foot: France-Danemark, le "match d'après" au Stade de France

Six jours après la chaotique finale de Ligue des champions, le Stade de France retrouve un semblant de normalité et ses Bleus pour la réception du Danemark en Ligue des nations, vendredi (20h45) à Saint-Denis, où un dispositif classique est prévu.

Les images des fans de Liverpool agglutinés sur le parvis, bloqués aux tourniquets et pour certains repoussés à coup de gaz lacrymogène ont fait le tour du monde et mis en difficulté l'exécutif français, pointé du doigt pour cette gestion défaillante avant le Mondial-2023 de rugby et les JO-2024 à Paris.

Le contexte paraît bien différent une semaine plus tard pour les autorités et la Fédération française de football, habituées aux soirées plus tranquilles avec les Bleus, même avec un stade à guichets fermés comme prévu vendredi.

"C'est un match extrêmement classique comme on en organise plusieurs fois par année depuis 20 ans", tempère ainsi Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, auprès de l'AFP, ajoutant que le dispositif serait "normal" et qu'il a "déjà fait ses preuves".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin réunit jeudi soir à Beauvau le préfet Didier Lallement et ses services sur le dispositif qui sera mis en place vendredi au stade, a appris l'AFP de source proche du dossier.

- 1.400 Danois attendus -

L'acheminement du public sera scruté alors qu'une grève est prévue sur le RER B, comme samedi dernier, jour de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. Le trafic avait été légèrement perturbé sur cette ligne desservant le Stade de France, entraînant un report sur le RER D et la ligne 13 du métro, ce qui a alimenté la pagaille.

D'après la FFF, un dispositif ordinaire sera mis en place aux abords du stade avec notamment un pré-filtrage de sécurité et la mobilisation de 1.270 agents de sûreté pour accueillir les milliers de supporters, parmi lesquels 1.400 Danois sont attendus.

Pour les Bleus, le Stade de France commençait à devenir un lointain souvenir.

Les champions du monde n'ont plus fréquenté l'enceinte dyonisienne depuis un an (3-0 contre la Bulgarie le 8 juin 2021), quand les restrictions sanitaires avaient réduit l'assistance à 5.000 personnes. Le dernier Stade de France bondé pour les Bleus? C'était contre la Moldavie (2-1) en novembre 2019 et contre la Turquie (1-1) un mois plus tôt.

Entre temps, les Français ont coulé à l'Euro l'été dernier, avant de se relever en conquérant la Ligue des nations à l'automne.

Ils lancent la défense de leur titre avec une séquence de quatre matches en dix jours, dont le premier contre l'équipe de Christian Eriksen, demi-finaliste surprise du dernier Championnat d'Europe après avoir surmonté l'arrêt cardiaque de son N.10 en début de tournoi.

- Stéphan remplace Deschamps -

L'intérêt de la rencontre est décuplé par les retrouvailles attendues le 26 novembre à Doha au premier tour du Mondial-2022 entre Français et Danois, versés dans le même groupe... comme en 2018.

Les acteurs du choc de vendredi s'y présentent avec des états de forme "disparates", selon le mot de Didier Deschamps. "Il y a les saisons terminées, des footballeurs en vacances, donc c'est une période toujours particulière", a dépeint en début de semaine le sélectionneur, endeuillé et remplacé par son adjoint Guy Stéphan vendredi sur le banc.

Si Karim Benzema a clos sa saison avec le Real Madrid seulement samedi, avec le sacre en Ligue des champions, Pavard a joué son ultime rencontre le 8 mai avec le Bayern Munich (il est resté sur le banc le match d'après).

Pendant les deux semaines de coupure, "je voulais décompresser tout en restant professionnel, donc je suis allé au Festival de Cannes mais avec mon préparateur physique", a raconté le défenseur central.

Les vacances des internationaux français débuteront le 14 juin, au lendemain du dernier match disputé contre la Croatie à Saint-Denis. Avant cela, ils iront défier les Croates et les Autrichiens sur leurs terres, le 6 juin à Split et le 10 juin à Vienne.