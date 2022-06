Foot: Hamraoui a "besoin que la vérité éclate" sur son agression (média)

La milieu internationale Kheira Hamraoui dit avoir "besoin que la vérité éclate" concernant l'agression qu'elle a subie fin 2021, par des hommes encagoulés l'ayant frappée à coups de barre de fer, dans une première prise de parole mardi soir dans L'Equipe.

"Beaucoup de questions me taraudent: pourquoi moi? Pourquoi autant de violence envers ma personne? J'ai besoin que la vérité éclate pour m'apaiser", déclare la joueuse du PSG (32 ans) dans un entretien diffusé mardi soir sur le site du quotidien sportif.

"J'ai vécu une agression d'une violence inouïe", raconte-t-elle. "Deux inconnus encagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes. Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester... Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. Cette scène, pour moi, a duré cinq minutes. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd".

"J'ai vécu un vrai guet-apens. Ces individus m'attendaient derrière un camion. Ils étaient au bon endroit, au bon moment. Comment ont-ils pu être si bien renseignés ? C'est autant de questions sans réponse encore aujourd'hui", avance-t-elle aussi.

Interrogée sur le fait d'avoir orienté les enquêteurs sur sa coéquipière Aminata Diallo, présente ce 4 novembre 2021 au moment de l'agression, elle a répondu: "Je ne prends pas la parole aujourd'hui pour parler de l'enquête judiciaire. Une chose est sûre, j'ai été victime d'une terrible agression. Je ne participerai pas à ce +tribunal médiatique+, cela n'a pas de sens pour moi".

"Des milliers de personnes, journalistes, blogueurs, youtubeurs se sont exprimés sur mon agression sans rien connaître. Beaucoup de choses fausses ont été dites", a encore relevé Hamraoui qui, "sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023", se tient "à la disposition du club pour la saison prochaine comme toutes les joueuses sous contrat".

Concernant sa relation avec l'ex-joueur Eric Abidal, lorsqu'il était directeur sportif du FC Barcelone et elle joueuse du club espagnol, elle a répondu: "Le sujet d'Eric Abidal n'en est pas un et n'a aucun rapport avec l'agression dont j'ai été victime".