Foot: l'entraîneur de Mönchengladbach Marco Rose à Dortmund la saison prochaine

L'entraîneur de Mönchengladbach Marco Rose sera la saison prochaine sur le banc de Dortmund, actuellement en difficulté, ont annoncé lundi les deux "Borussia".

Marco Rose, 44 ans, passe pour un coach de grand avenir en Allemagne, et son nom était cité depuis plusieurs semaines pour prendre la succession à Dortmund d'Edin Terzic, l'ancien adjoint de Lucien Favre bombardé entraîneur en chef après le limogeage du Suisse mi-décembre.

"Marco Rose sera notre entraîneur en chef à partir de la saison 2021/2022", indique Dortmund sur son site internet, "le technicien de 44 ans s'est engagé en ce sens avec les responsables du BVB".

A deux jours d'un huitième de finale aller de Ligue des champions contre Séville, le club de la Ruhr semble avoir été surpris et contrarié par l'annonce publique de ce transfert, d'abord par la presse, puis directement par Mönchengladbach.

"Le BVB est entièrement concentré sur la saison en cours et sur la poursuite de ses objectifs sportifs", insiste le communiqué de Dortmund, "par respect pour toutes les parties prenantes, le Borussia Dortmund ne s'exprimera plus (sur le sujet) jusqu'à la fin de la saison actuelle".

"Marco Rose a décidé qu'il voulait faire usage d'une clause de son contrat, qui court jusqu'en 2022, et rejoindre le Borussia Dortmund cet été", avait tweeté pour sa part le directeur sportif de Mönchengladbach Max Eberl.

Le Borussia Dortmund traverse une très mauvaise passe: il n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de Bundesliga, et se trouve complètement décroché dans la course au titre, en sixième position avec 15 points de retard sur le Bayern Munich.

Deux mois à peine après son arrivée, Terzic est déjà sur la sellette. Les dirigeants redoutent qu'il n'arrive pas à ramener l'équipe dans le carré de tête, qualificatif pour la lucrative Ligue des champions. Plombé financièrement par la crise du Covid-19, le Borussia joue son avenir à moyen terme sur cette qualification.

Marco Rose, arrivé à Mönchengladbach en début de saison dernière, avait fait l'essentiel de son apprentissage d'entraîneur en Autriche, à Salzbourg, d'abord avec les équipes de jeunes puis avec l'équipe première.

Son palmarès est déjà riche de deux titres de champion d'Autriche (2018-2019) et d'une coupe (2019).

L'an dernier, pour sa première saison à Mönchengladbach, il a hissé l'équipe à la quatrième place de Bundesliga, et décroché un ticket pour la C1.

Qualifié cet automne dans une poule où se trouvaient pourtant le Real Madrid et l'Inter Milan, le Borussia doit affronter en huitièmes de finale l'ogre anglais Manchester City. Le match aller est prévu le 24 février à Budapest, l'Allemagne ayant interdit à l'équipe anglaise d'entrer sur son territoire, en vertu des règles sanitaires en vigueur.