Foot: la Brésilienne Marta s'empare du record absolu de buts en Coupe du monde

L'attaquante brésilienne Marta est devenue mardi, grâce à un but face à l'Italie (1-0), l'unique détentrice du record de buts marqués en Coupe du monde de football, hommes et femmes confondus, avec 17 réalisations en cinq éditions.

La sextuple meilleure joueuse du monde, âgée de 33 ans, a inscrit sur penalty (74e) contre l'Italie, dans le dernier match de poule du Brésil à Valenciennes, un 17e but dans la compétition reine, dépassant d'une unité l'Allemand Miroslav Klose (16 buts en quatre Mondiaux).

Chez les filles, elle devance l'Allemande Birgit Prinz (5 éditions) et l'Américaine Abby Wambach (4 éditions), 14 buts chacune, puis Michelle Akers, également ancienne internationale de l'équipe des Etats-Unis qui a mis 12 buts de 1991 à 1999.

La Brésilienne Cristiane, partenaire de Marta au Mondial-2019, arrive derrière avec 11 buts inscrits depuis sa première Coupe du monde en 2003.

Autre joueuse encore en activité, l'Américaine Carli Lloyd a atteint la barre des 10 buts grâce à son doublé contre le Chili dimanche en phase de poule.

Meilleures buteuses en Coupe du monde féminine:

1. Marta (Brésil) : 17 buts lors des éditions 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019

2. Birgit Prinz (Allemagne) : 14 buts lors des éditions 1995, 1999, 2003, 2007 et 2011 (aucun but marqué)

. Abby Wambach (Etats-Unis) : 14 buts lors des éditions 2003, 2007, 2011 et 2015

4. Michelle Akers (Etats-Unis) : 12 buts lors des éditions 1991, 1995 (aucun but marqué) et 1999

5. Cristiane (Brésil) : 11 buts lors des éditions 2003 (aucun but marqué), 2007, 2011, 2015 (aucun but marqué) et 2019

. Sun Wen (Chine) : 11 buts lors des éditions 1991, 1995, 1999 et 2003

. Bettina Wiegmann (Allemagne) : 11 buts lors des éditions 1991, 1995, 1999 et 2003

...

Plus grand nombre de buts en Coupe du monde, hommes et femmes confondus:

1. Marta (Brésil) : 17 buts lors des éditions féminines 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019

2. Miroslav Klose (Allemagne) : 16 buts lors des éditions masculines 2002, 2006, 2010 et 2014

3. Ronaldo (Brésil) : 15 buts lors des éditions masculines 1994 (aucun but marqué), 1998, 2002 et 2006

4. Gerd Müller (République fédérale d'Allemagne) : 14 buts lors des éditions masculines 1970 et 1974

. Birgit Prinz (Allemagne) : 14 buts lors des éditions féminines 1995, 1999, 2003, 2007 et 2011 (aucun but marqué)

. Abby Wambach (Etats-Unis) : 14 buts lors des éditions féminines 2003, 2007, 2011 et 2015

5. Just Fontaine (France) : 13 buts lors de l'édition masculine 1958

...