Foot: Laurent Blanc, nouvel entraîneur du club qatari d'Al Rayyan

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Laurent Blanc, sans poste depuis son départ du Paris SG en 2016, a signé un contrat de 18 mois avec le club qatari d'Al Rayyan, a indiqué samedi à l'AFP une source au sein du club.

Blanc, 55 ans, sera présenté officiellement lors d'une conférence de presse programmée samedi à 17h30 locales (15h30 françaises, 14h30 GMT), a précisé cette source.

Alors que son nom circulait depuis plusieurs saisons dans des championnats plus prestigieux, en particulier en France, Blanc va prendre en main un club qui occupe la 6e place du Championnat du Qatar avec 13 points après neuf journées.

Il croisera au Qatar, organisateur de la prochaine Coupe du monde en 2022, la route d'un ancien grand nom du football européen, l'Espagnol Xavi qui entraîne depuis 2019 le club d'Al Sadd, actuel leader du championnat local (25 pts).

Blanc retrouvera aussi plusieurs personnes rencontrées au Paris SG, puisque son nouveau club appartient à la famille princière Al Thani, qui contrôle le club parisien que Blanc a entraîné de 2013 à 2016.

En seulement six saisons comme entraîneur de clubs, trois à Bordeaux (2007-2010), autant au Paris-SG (2013-2016), Blanc s'est forgé un impressionnant palmarès, avec quatre titres de champion de France dont trois dans la capitale. Il avait en plus offert au PSG une identité de jeu, fondée sur l'offensive et la possession de balle.

L'ancien international français (97 sélections), vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro-2000 avec les Bleus, a dirigé l'équipe de France de 2010 à 2012 avec un bilan sportif mitigé et écorné par l'affaire des quotas ethniques discriminatoires.