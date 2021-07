Foot: le PSG domine Le Mans avec sa recrue Hakimi, déjà décisif

Le Paris SG s'est imposé 4-0 face au Mans (N1) mercredi en match amical de reprise, sans Sergio Ramos laissé au repos mais avec le latéral marocain Achraf Hakimi, auteur d'une passe décisive pour sa première apparition sous le maillot parisien.

Au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, l'entraîneur Mauricio Pochettino avait opté pour une équipe alliant des cadres habituels et des espoirs du club.

Cela s'est vu au tableau d'affichage avec un but de l'Argentin Mauro Icardi (13e) et des réalisations d'Ismaël Gharbi (35e), un Franco-Tunisien de 17 ans, puis de Bandiougou Fadiga (87e), autre milieu offensif de 20 ans servi par Xavi Simons, l'espoir néerlandais de 18 ans qui a conclu la marque à la 90e minute.

Moins de dix jours après le retour à l'entraînement, les vice-champions de France ont profité de l'opposition contre le quatrième du dernier championnat de National 1 (3e division) pour réaliser une large revue d'effectif, en l'absence des internationaux Angel Di Maria, Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, première recrue de l'intersaison, n'était pas non plus présent, à l'inverse du latéral marocain Achraf Hakimi, aligné au coup d'envoi.

Pour sa première, l'ancien joueur de l'Inter Milan a offert de la disponibilité, de la justesse et une certaine fraîcheur physique durant les 45 minutes disputées. C'est lui qui est à l'origine du 2-0 avec une contre-attaque rapidement menée sur son côté droit, conclue par un service en retrait pour Gharbi.

- Ramos contre Chambly ? -

Le jeune milieu offensif s'est montré à son avantage pour sa première titularisation. Au-delà de son but, il a également frappé sur le poteau (40e) après un joli mouvement pour se mettre en position de tir.

Sur l'ouverture du score, le milieu Éric Dina Ebimbe, âgé de 20 ans et prêté la saison dernière à Dijon, est venu gratter un ballon qu'a exploité ensuite Julian Draxler. L'extérieur du pied droit de l'Allemand a été difficilement repoussé par le gardien manceau, mais Icardi a suivi de la tête.

A la pause, Pochettino a procédé à six changements en rajeunissant encore plus son équipe. Draxler, Icardi, Hakimi et Idrissa Gueye, désigné capitaine au coup d'envoi, ont notamment laissé leur place.

Pour voir Sergio Ramos, la recrue vedette encore en phase de reprise, il faudra attendre le prochain match programmé samedi (11h00) contre un autre club de N1, Chambly, également au centre d'entraînement du PSG. Ensuite le vainqueur de la dernière Coupe de France disputera le Trophée des champions, le 1er août à Tel Aviv, contre le champion de France lillois.

D'ici-là, le club de la capitale devrait officialiser l'arrivée du gardien Gianluigi Donnarumma, en provenance de l'AC Milan, tout juste désigné meilleur joueur de l'Euro après son sacre avec l'Italie.

Il deviendra le concurrent direct du Costaricien Keylor Navas, laissé au repos mercredi. Du coup, les cages parisiennes ont été gardées en première période par Alexandre Letellier, puis après la pause par un très jeune gardien italien, Denis Franchi (18 ans).