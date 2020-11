Foot: Manchester United gagne, Solskjaer souffle, Chelsea sur le podium

Manchester United a allégé la pression sur son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer en allant battre Everton (3-1), samedi, pour la 8e journée de Premier League, alors que Chelsea a pris le meilleur sur Sheffield (4-1) et grimpe sur le podium.

. United répond présent

Attendu au tournant, Manchester United a répondu présent avec un succès à réaction contre Everton en chute libre.

Avec ces trois points, les Red Devils ne sont toujours que 13e avec 10 points, alors qu'Everton, qui n'a pris qu'un point sur les quatre dernières journées, après en avoir pris 12 sur 12 lors des quatre premières, est 6e avec 13 unités.

Alors que la presse évoquait le renvoi du coache norvégien en cas de défaite et des contacts pris avec l'Argentin Mauricio Pochettino, après la défaite en Ligue des Champions, mercredi, face à Basaksehir Istanbul (2-1), Solskjaer est resté droit dans ses bottes.

Dans un 4-2-3-1 qui a remplacé le 4-4-2 avec milieu en losange, il a laissé Paul Pogba, trop irrégulier ces derniers mois, sur le banc.

Mais il doit surtout son salut à Bruno Fernandes, décidément indispensable, auteur d'un doublé de la tête (1-1, 25e), au terme d'une superbe action collective, et sur un centre que Marcus Rashford n'a pas touché, mais qui a fini en poteau rentrant (2-1, 32e), avant de donner le but du 3-1 à Edinson Cavani (90+4) pour son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Everton, pour qui rien ne va plus, avait pourtant ouvert le score par l'attaquant brésilien Bernard, d'un tir rasant après un bel enchaînement (1-0, 19e).

"Je ne peux pas louer assez la force de caractère dont les joueurs ont fait preuve", a souligné après le match Solskjaer, conscient qu'ils lui ont sans doute sauvé la mise, au moins temporairement, même s'il garde son étiquette de coach perpétuellement en sursis.

. On n'arrête plus Chelsea

Si Edouard Mendy a encaissé son premier but en championnat contre Sheffield United, les hommes de Frank Lampard ont enchaîné un quatrième succès consécutif par trois buts d'écart au moins.

Un succès qui leur permet de prendre provisoirement la 3e place à Leicester, qui reçoit Wolverhampton, dimanche, à la différence de but, avec 16 points, un de moins que Liverpool et que le surprenant leader Southampton.

Les Saints, qui avaient pris les commandes en battant Newcastle (2-0), avaient tweeté dans la foulée le classement provisoire de la Premier League avec en légende "STOP THE COUNT", dans une allusion parodique au Président sortant des Etats-Unis, Donald Trump qui refusait sa défaite électorale.

Après l'ouverture du score par David McGoldrick (0-1, 9e), Chelsea largement dominé les débats avec 70% de possession, 20 tirs, dont neuf cadrés, même s'il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour que le match se décante vraiment.

Dans le sillage d'un Hakim Ziyech qui a livré un récital ponctué de deux passes décisives - dont un corner pour la tête de Thiago Silva, qui a, lui aussi, ouvert son compteur avec les Blues (3-1, 77e) - Chelsea a renversé la vapeur dès le premier acte par Tammy Abraham (1-1, 23e) et Ben Chilwell (2-1, 34e).

Timo Werner a conclu le score à dix minutes de la fin (4-1, 80e).

. Leeds trop perméable

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Crystal Palace avait profité d'une nouvelle opération portes ouvertes de Leeds (4-1), battu sur le même score que face à Leicester la semaine dernière.

Les Eagles remontent ainsi à la 6e place du classement avec 13 points.

Leeds, qui a eu un but refusé en début de match parce que le bras de Patrick Bamford, avec lequel il demandait le ballon, était hors-jeu selon la VAR, sombre à une bien anonyme 14e place avec dix points.

Mais si le matelas de sept longueurs sur la zone rouge paraît confortable, les 17 buts encaissés en huit matches le rendent soudain plus aussi rassurant.