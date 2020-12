Foot: Pierre Webo, ex-attaquant atypique devenu symbole antiraciste

Ancien attaquant au parcours atypique, Pierre Webo (38 ans) a bourlingué entre Uruguay, Espagne et Turquie jusqu'à devenir l'entraîneur-adjoint du Basaksehir Istanbul, où son image a fait le tour de la planète mardi lorsque le Camerounais a accusé un arbitre d'avoir tenu des propos racistes.

Avant-centre peu rapide et technique mais très bon finisseur, Pierre Achille Webo Kouamo (son nom complet) a éclos entre 1999 et 2003 en Uruguay, où il est passé par les clubs de Tacuarembo et du Nacional Montevideo, avec lequel il a remporté trois championnats de rang entre 2000 et 2002.

En Europe, le natif de Bafoussam (Cameroun) se fait d'abord connaître dans le championnat espagnol.

A 20 ans, il rejoint l'Osasuna Pampelune, où il jouera entre 2003 et 2007 (sauf un prêt de six mois à Leganés, en banlieue de Madrid). Il disputera notamment une finale de Coupe du Roi en 2005, perdue 2-1 contre le Betis Séville.

Au même moment, sa carrière internationale décolle: avec le Cameroun, il compile 18 buts en 58 matches entre le 19 novembre 2003 et le 23 juin 2014.

Son parcours avec les Lions indomptables s'arrêtera avec la terrible déroute à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où le Cameroun terminera à la dernière place du groupe A sans avoir empoché le moindre point, avec notamment de sévères défaites contre la Croatie (4-0) et le Brésil (4-1), le dernier match international de Pierre Webo, qui aura plié face notamment à un doublé de l'un de ses adversaires de mardi soir, l'attaquant du Paris SG Neymar.

- Epanoui en Turquie -

Après un passage de quatre saisons à Majorque, Webo décide de tenter une nouvelle aventure en Turquie: à 29 ans, il rejoint le club de Basaksehir (2011-2013), puis passera aussi par Fenerbahce (2013-2015), Osmalinspor (2015-2017), et Gaziantep (2017-2018), avant de retourner en Uruguay pour une dernière pige de six mois puis de prendre sa retraite de joueur.

C'est en Turquie que cet avant-centre adroit de la tête s'est épanoui: il a totalisé 24 buts en 56 matches avec Basaksehir, et 33 buts en 89 matches avec Fenerbahce, où il a notamment été associé à Moussa Sow en attaque, et avec qui il a remporté une Coupe de Turquie (2013) et un championnat (2014).

Après cette riche carrière de joueur, Webo a été nommé en novembre 2019 entraîneur-adjoint d'Okan Buruk sur le banc de Basaksehir, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2021.

Le 19 juillet 2020, huit mois exactement après l'arrivée de Webo dans l'encadrement du club, Basaksehir est sacré champion de Turquie pour la première fois de son histoire. Son premier trophée en tant qu'entraîneur et l'assurance de découvrir sur un banc de touche la prestigieuse Ligue des champions cette saison.

Mais, alors que le Basaksehir a été éliminé dès la phase de poules, l'expérience s'est soldée mardi face au Paris SG par une fin amère pour Pierre Webo.

Le Camerounais, sanctionné d'un carton rouge pour contestation, a vivement protesté en affirmant avoir entendu "negro", terme très imprégné de racisme en français et anglais, dans la bouche du quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu, qui le désignait à l'arbitre principal, son compatriote Ovidiu Hategan.

Solidaires, les joueurs des deux équipes ont alors choisi de quitter la pelouse en signe de protestation et le match, arrêté à la 13e minute, n'a pas pu reprendre, un épisode inédit à ce niveau dans le football.