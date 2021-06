Foot: Sergio Ramos quitte le Real Madrid, son club depuis 2005

Le défenseur central espagnol Sergio Ramos, 35 ans, quitte le Real Madrid, a annoncé mercredi le club dans un communiqué.

Ramos, dont le contrat expire le 30 juin, est le capitaine et l'un des joueurs emblématiques du club merengue, dont il porte le maillot depuis 2005 et avec lequel il a gagné notamment quatre fois la Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) et cinq fois la Liga (2007, 2008, 2012, 2017, 2020).

Le club indique dans son communiqué qu'une cérémonie d'hommage et d'adieux aura lieu jeudi à 12h30 en présence du président Florentino Perez et que le joueur donnera une conférence de presse à la suite.

Cette annonce met fin aux spéculations sur l'éventuelle prolongation de Ramos qui n'a pas été retenu par le sélectionneur espagnol Luis Enrique pour disputer l'Euro. Selon la presse espagnole, le Real proposait au joueur un an supplémentaire assorti d'une diminution de salaire de 10% alors que Ramos souhaitait prolonger pour deux ans.

Sa destination n'est pas évoquée dans le communiqué.

Andalou, Ramos a été formé au FC Séville où il a fait ses débuts professionnels en 2004-2005 lors d'une unique saison avant de rejoindre Madrid.

Défenseur central intraitable, il est aussi un buteur grâce à son excellent jeu de tête. Il a inscrit plus de cent buts avec le Real Madrid en seize saisons.

Il a également été un élément-clé de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 et d'Europe en 2008 et 2012. Il a marqué 23 buts en 180 sélections.

Sa dernière saison au Real Madrid a été perturbée par de nombreuses blessures. Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche et aux ischio-jambiers gauches et a aussi contracté le Covid-19.