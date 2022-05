Foot: une statue de Rocher et Herbin bientôt érigée devant Geoffroy-Guichard

Une statue géante représentant Roger Rocher et Robert Herbin, respectivement anciens président et entraîneur de l'AS Saint-Etienne, sera érigée en 2023 sur le parvis du stade Geoffroy-Guichard, a-t-on appris dimanche auprès de l'ASSE, confirmant une information du quotidien La Tribune-Le Progrès.

Cette oeuvre en bronze sera co-financée par l'AS Saint-Etienne, la Ville de Saint-Etienne et le département de la Loire et sera réalisée par le sculpteur parisien Laurent Mallamaci.

La statue réunira deux légendes de l'ASSE, club qui fêtera ses 90 ans en 2023.

Roger Rocher a été président de 1961 à 1982, période durant laquelle le club a gagné neuf de ses dix titres de champion de France et ses six coupes de France, et durant laquelle les Verts ont réalisé leurs épopées en coupe d'Europe entre 1974 et 1976.

Robert Herbin, arrivé au club à l'été 1957, présente l'un des plus beaux palmarès du football français. D'abord joueur, Rocher l'avait ensuite nommé à la tête de l'équipe en 1972 pour succéder à Albert Batteux. Il a remporté dix titres de champion, six comme joueur et quatre comme entraîneur, et six coupes de France, trois comme joueur et trois autres comme entraîneur.

Le centre de vie et d'entraînement de l'AS Saint-Etienne à l'Etrat (Loire) porte déjà le nom de Robert Herbin avec notamment, à l'entrée, une fresque représentant l'ancien technicien décédé le 27 avril 2020 à l'âge de 81 ans.

Le club stéphanois ne sera pas précurseur dans ce domaine.

Une statue de Raymond Kopa est érigée devant le stade Auguste-Delaune à Reims depuis 2018, une de Jean Prouff à été inaugurée en 2021 dans le Rhoazon Park à Rennes et une d'Henri Michel à l'entrée du stade de la Beaujoire à Nantes, la même année.