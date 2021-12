Foot/Angleterre : Après le Covid, Cavani redonne du souffle à Manchester United

En manque de d’inspiration et de condition physique après plus de quinze jours sans jouer à cause du Covid-19, Manchester United a décroché le nul lundi (1-1) sur la pelouse de Newcastle grâce à l'entrée gagnante d'Edinson Cavani.

Une perte évidente de rythme après le report de leurs deux dernières rencontres contre Brentford et Brighton et la belle prestation d’Allan Saint-Maximim côté Newcastle ont cependant freiné les Mancuniens (7e) qui manquent l’occasion de se rapprocher du Top 5 de Premier League.

"Je ne m'inquiète pas de l’état physique de l’équipe. Ils semblent être très en forme", avait rassuré Ralf Rangnick avant ce déplacement sur la pelouse des Magpies.

Mais le technicien allemand n’a pu que constater que les siens allaient avoir sûrement besoin de temps pour se remettre dans le droit chemin, bousculés de bout en bout par une équipe de Newcastle certes en difficulté au classement (19e), mais démontrant plus d’envie dans le jeu et qui aurait même pu l'emporter en fin de rencontre sur une énorme double occasion.

Saint-Maximin partout…

Allan Saint-Maximin en a été le symbole le plus frappant. L’ancien Niçois a fait du mal à la défense de United par son énergie.

Sur une mauvaise appréciation devant Longstaff du défenseur français Raphaël Varane, en difficulté pour son retour après plus d'un mois de blessure, Saint-Maximin a récupèré le ballon et est parvenu depuis l’entrée de la surface, et en déséquilibre, à loger le cuir dans le filet gauche de De Gea (7e).

En constante activité, l’ailier des Magpies a même pensé permettre aux siens de faire le break avant la pause (38e) grâce à un superbe travail, mais le but de Wilson a été finalement annulé pour hors-jeu. Enfin, il a été légèrement surpris face au but par un centre fort de Krafth au retour des vestiaires, et sa frappe cadrée à la 72e a trouvé les gants de De Gea.

… Cavani au bon endroit

Devant le manque de créativité offensive des siens, Rangnick a alors choisi de faire entrer Edinson Cavani et Jadon Sancho dès le début de la seconde période.

Pendant un temps ni l’international Uruguayen (56e), ni Cristiano Ronaldo, très peu en vue lundi soir (52e) ne sont parvenus à cadrer, alors que la lourde frappe de Marcus Rashford a été repoussée par Dubravka (49e).

Mais sur une action enfin propre, le centre de Diogo Dalot a trouvé Cavani qui, en bon renard des surfaces au point de penalty, s’y est pris à deux fois pour sauver les Red Devils.

Preuve des difficultés mancuniennes, Newcastle aurait pu aller chercher la victoire en fin de rencontre sur une énorme double occasion. Mais après un poteau, la reprise d'Almiron a été repoussée de justesse par De Gea, en forme lui.