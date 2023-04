Football : chocs en série en quarts de finale de Ligue des Champions

Manchester City 3–0 Bayern Munich (quart de finale aller, mardi 11 avril)

L'attaquant norvégien, Erling Haaland, célèbre le troisième but de son équipe, qu'il a lui-même inscrit d'un retourné acrobatique, lors de la rencontre de Premier League anglaise contre Southampton, le 8 avril 2023. Frank Augstein (AP)

Benfica Lisbonne 0–2 Inter Milan (quart de finale aller, mardi 11 avril)

Le buteur portugais de Benfica, Gonçalo Ramos, célèbre après avoir inscrit le deuxième but de son équipe lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Club Brugge au stade Luz de Lisbonne, le 7 mars 2023. Armando Franca (AP)

Real Madrid 2–0 Chelsea (quart de finale aller, mercredi 12 avril)

Le virevoltant ailier du Real Madrid, Vinícius Junior, lors de la rencontre de Liga contre Villarreal au stade Santiago Bernabeu à Madrid, le 8 avril 2023. Jose Breton (AP)

AC Milan 1–0 Naples (quart de finale aller, mercredi 12 avril, 19h TU.)

Le Géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, baptisé "Kvaradona" par les supporters napolitains, lors de l'échauffement avant le match de poule de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam, au Johan Cruyff Arena à Amsterdam, le 4 octobre 2022. Peter Dejong (AP)

Sans aucun doute la rencontre phare de ces quarts de finale, le Manchester City de Pep Guardiola accueille, mardi 10 avril, le Bayern Munich du fraîchement nommé Thomas Tuchel. Sans doute que l’ancien du FC Barcelone voudra prendre sa revanche vis-à-vis de son homologue allemand, ancien coach du Paris Saint-Germain. Ce dernier, alors au commandes de Chelsea, l’a privé du sacre dans la compétition lors de la finale de 2021, remporté par les Blues (1-0) devant les Citizens.Tombeurs du PSG au tour précédent, les Bavarois traverse une passe délicate. Bien qu’ils viennent de reprendre la tête de la Bundesliga, les coéquipiers de Kingsley Coman, ne sont plus le rouleau compresseur d’alors depuis quelques semaines. Le manager allemand, Julian Nagelsmann, remplacé par Thomas Tuchel à la fin du mois de mars, en a fait les frais.En face, la bande à Kevin de Bruyne court aux trousses d’Arsenal en Premier League. Deuxièmes à six point avec un match en retard sur le leader, qu’ils affronteront prochainement, les Citizens peuvent notamment compter sur leur machine à buts, le Norvégien Erling Haaland. Ce dernier connaît d’ailleurs bien son adversaire du jour. Buteur à cinq reprises contre le rival bavarois durant ses deux années au Borussia Dortmund, il n’a cependant, pour l’heure, jamais connu le succès face à lui.Peut-être moins « clinquant » sur le papier, le Benfica Lisbonne reste néanmoins un habitué des joutes européennes. Très solides et pratiquant un jeu léché, les Lisboètes ont écrasé le Club Bruges en huitièmes de finale (5-1 au match retour). Ce, après avoir glané la première place du groupe H devant le Paris Saint-Germain (1-1 lors des rencontres de la poule) et la Juventus Turin. Les Águias sont en pleine bourre dans leur championnat dont ils occupent la première place, notamment grâce à leurs deux artilleurs, Gonçalo Ramos et João Mario (17 buts chacun, co-meilleurs buteurs), neuf buts à eux deux dans cette édition 2022/2023 de la Ligue des Champions (3 buts pour le premier, 6 pour le second).Autant dire que le pari n’est pas gagné d’avance pour des Interistes englués dans une spirale négative en championnat (un nul et trois défaites au cours des quatre derniers matchs). Les partenaires de l’attaquant belge, Romelu Lukaku, se sont d’ailleurs difficilement défaits d’un autre club portugais au tour précédent, le FC Porto.Bis repetita pour le Real Madrid et Chelsea. L’année dernière, N’Golo Kanté et les siens ont buté, au même stade de la compétition, sur le futur vainqueur de l’édition, porté par un immense Benzema, auteur de quatre buts (15 au total sur l'ensemble de l'épreuve) lors de cette double confrontation.Après avoir déboursé 555 millions d’euros lors des mercatos estival et hivernal, les Blues patinent en championnat. Les hommes de Franck Lampard, de retour sur le banc après le limogeage de Graham Potter au début du mois, espèrent sauver leur saison avec la Ligue des Champions. Ils devront prendre le meilleur sur un Real Madrid impressionnant de sérénité sur la scène européenne et fort de sa qualification face à Liverpool en huitièmes, avec notamment une victoire 5-2 à Anfield.Duel alléchant que cette confrontation italo-italienne. D’un côté, un Napoli qui écrase tout sur son passage en Serie A et qui devrait, sauf surprise (16 points d’avance sur le deuxième, à neuf journée du terme), enlever le Scudetto. De l’autre, le champion en titre milanais, moins à son avantage cette saison que la précédente qui retrouve les sommets. D’autant que les Rossoneri ont infligé, il y a dix jours, une correction à Napoli (0-4), dans l’enceinte du stade Diego Armando Maradona. Un partout balle au centre entre les deux équipes puisque les Napolitains s’étaient imposés à San Siro au match aller.La rencontre promet, en outre, du spectacle, chacune des formations disposant de ses pépites. Révélation de la saison, l’ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia (12 buts et 10 passes décisives en championnat, 2 buts en Ligue des Champions) et son compère d’attaque nigérian, Victor Osimhen (21 buts en Serie A, 4 en Ligues des Champions) roulent sur leurs adversaires. Mais le Milan AC a les armes pour répondre avec son joyau portugais, Rafael Leao, et son buteur maison, le Français Olivier Giroud (4 buts en LDC).