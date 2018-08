Football : comprendre le nouveau classement FIFA

Chargement du lecteur... © Le Monde

Ça n'était pas arrivé depuis 2002 : la France est en tête du classement international de la FIFA après avoir remporté la Coupe du Monde 2018. Logique pour des champions du monde mais la formule de calcul des points pour établir ce classement a changé.Car, avec le calcul précédent, il était possible pour les équipes nationales de louvoyer vers les meilleures places sans forcément en avoir la légitimité comme l'expliquaient nos confrères du quotidien le Monde :Cette formule complexe et parfois injuste a été remplacée par un calcul plus simple et a priori plus équitable. La nouvelle formule se présente ainsi : P = Ppréc + I x (R - Ra).P correspond au nombre de points de l'équipe après son match. Il est calculé avec la somme des points précédents (Ppréc) et d'un calcul un peu plus complexe. Dans la formule, I représente l'importance du match. Pour un match amical en-dehors du calendrier international, I faudra 5 points. En revanche, pour les matchs de Coupe du Monde à partir des quarts de finales, I vaudra 60 points.L'importance du match est ensuite multipliée par la différence entre le résultat R (1 point en cas de victoire, 0,5 en cas de match nul et 0 en cas de défaite) et le résultat attendu, Ra. Le résultat attendu est calculé à partir de la différence de classement précédente entre les deux équipes.Résultat, le classement devrait être plus proche de la réalité du terrain. Et si la francophonie tire son épingle du jeu (France première, Belgique deuxième, Suisse huitième et Sénégal 24ème), de nombreux autres changements se sont produits.La Croatie, finaliste de la Coupe du Monde, gagne 16 places et arrive à la 4ème place. L'Allemagne en revanche tombe de son trône et atterrit à la 15ème place. Mais la plus grosse chute vient de l'Égypte : 20 places perdues !La raison en est simple : lors des phases de qualifications de la zone Afrique, l'Égypte avait remporté un grand nombre de points avec l'ancienne formule. Mais après la Coupe du Monde et le changement de formule, cette progression a fondu immédiatement.Si elles n'atteignent pas encore le top 20, les équipes africaines commencent à bénéficier de ce changement : le Sénégal a gagné deux places (24eme), la RD Congo une place (37eme), le Ghana et le Cameroun gagnent deux places (respectivement 45eme et 47eme). Reste à voir si ce changement laisse de plus grandes chances à l'Afrique pour se qualifier à la Coupe du Monde...