Football : l’ascension du Français Eduardo Camavinga, des camps de réfugiés au Real Madrid

“On joue avec le coeur”

La prestigieuse finale européenne, accueillie à Paris et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0). Éternel et insubmersible, le club espagnol continue d’entretenir sa légende. C’est le 14e sacre en Ligue des champions.Le match d’anthologie a été suivi par 5,9 millions de téléspectateurs sur TF1 (33,4% de part d'audience) et 1,06 million sur Canal+ (6% de part d'audience). Autant de spectateurs qui ont pu assiter à la performance remarquable du Français Eduardo Camavinga.

Pendant cette rencontre, le jeune international français Eduardo Camavinga a brillé sous les couleurs du club espagnol. Auteur de deux buts durant le championnat d’Espagne, le Madrilène est l’auteur d'une première saison prometteuse au sein de son club.

“On joue dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matches, je suis très content d'avoir disputé la finale et de l'avoir remportée. Et en plus on joue avec le coeur, à un moment donné ça paie”. a déclaré le milieu de terrain français au micro de Canal+ après le sacre du Real.

C'est un rêve d'enfance qui se réalise, toucher la coupe, vivre des matches comme ça, c'est fou, c'est pour ça que je suis venu ici. Eduardo Camavinga, au micro de Canal+

“C’est un enfant souriant”

Eudardo Camavinga se lance dans le football enfant, dès l’âge de 7 ans. Licencié du club AGL Drapeau Fougères où il fait ses premières armes, il intègre quelques années plus tard le Stade Rennais. “En dehors du terrain, c’est un enfant souriant”, confiait son père, Celestino Camavinga, en 2021. “Le fait que mon fils soit un des grands talents en Europe, cela touche toute la famille”.



Mais ce n’est pas uniquement sur les pelouses que le joueur s’implique. Né dans un camp de réfugiés en Angola au début des années 2000, il arrive dans le Nord de la France avec ses parents alors qu'il est encore nourrisson. “Mes parents sont venus en France pour fuir la guerre”, a expliqué le jeune homme en 2021 lors d’un entretien avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Permettre aux réfugiés de faire du sport

En parallèle de sa carrière de footballeur professionnel, le jeune joueur s’est engagé auprès des réfugiés de guerre, notamment après le début de la guerre en Ukraine. Récemment, l’international français s’est fait l’écho d’un appel aux dons lancé par l’agence des Nations unies pour les réfugiés qui souhaitent permettre aux réfugiés de faire du sport.

“En tant qu’ancien réfugié, j’ai vu comment le football peut changer une vie. C’est pourquoi je soutiens l’agence de l’ONU pour les réfugiés, qui travaille à rendre le sport accessible à ceux qui ont été forcés de fuir”, a écrit le milieu de terrain sur les réseaux sociaux en février dernier.

Camavinga bientôt en EDF ?

À seulement 19 ans, le jeune champion fait partie des espoirs français pour l’Euro de 2023. En coulisses, Eduardo Camavinga rêve surtout de retrouver l'équipe de France. Une sélection en Bleu lui permettrait de parachever sa prometteuse première saison au Real Madrid.

En cas de forfait du milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United), blessé au mollet, c’est bien Camavinga qui est pressenti pour le remplacer… “Je suis devenu plus responsable, j'ai appris des choses sur le terrain avec des joueurs d'expérience, je ne suis plus le même qu'il y a un an", a-t-il déclaré après la victoire en Ligue des champions.

Eduardo Camavinga avec le trophée de la LIGA remporté cette année par son club, le Real Madrid. Madrid - 30 avril 2022. Paul White / ASSOCIATED PRESS

Fort de cette nouvelle victoire, le Real Madrid va entamer la saison prochaine avec beaucoup d’optimisme. Saison durant laquelle les joueurs Vincius, Rodrygo et surtout Eduardo Camavinga seront amenés à assumer de plus en plus de responsabilités.