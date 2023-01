Football : le mercato d'hiver des joueurs africains

Vincent Aboubakar, attaquant camerounais

Contrat résilié pour Vincent Aboubakar. L'international camerounais a été viré de son poste par son club saoudien Al Nassr pour laisser sa place à une nouvelle recrue, un certain Cristiano Ronaldo. "Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit", a indiqué une source proche du club saoudien. Un décision motivée pour Al Nassr par le fait de respecter la règle des huit joueurs étrangers maximum imposée par la Fédération saoudienne.

Désormais libre, le footballeur camerounais, meilleur but de la CAN 2021, pourrait rebondir très vite.

​David Datro Fofana, attaquant ivoirien, Chelsea en Première League

Le club anglais de Chelsea a annoncé samedi 7 janvier l'arrivée de l'attaquant international ivoirien David Datro Fofana (20 ans) en provenance du club norvégien de Molde et qui a signé pour six ans et demi, avec une année supplémentaire en option.

Arrivé en février 2021 en Norvège, Fofana a marqué 24 buts et délivré 10 passes décisives en 65 rencontres avec Molde avant de signer pour les Londoniens.

"Je suis très heureux de signer pour le club de mes rêves", a déclaré le joueur (2 sélections) dans le communiqué du club.

Fofana n'a cependant plus joué depuis mi-novembre et "on va devoir lui donner un peu de temps pour s'entraîner, l'évaluer et travailler à la meilleure solution pour qu'il franchisse cette nouvelle étape dans sa carrière", avait récemment commenté Graham Potter, quand le club attendait que les dernières formalités administratives soient levées.

Pierre Kunde Malong, milieu camerounais, Bochum en Bundesliga

Après Olympiacos en Grèce, Pierre Kunde Malong, le milieu de terrain des Lions indomptables s'est engagé vendredi 6 janvier pour 6 mois en Bundesliga à Bochum, un championnat que le Camerounais connait déja pour avoir évolué à Mayence en 2018.

Babacar Sy, attaquant sénégalais, Slavia de Prague en République Tchèque

L' attaquant sénégalais de 22 ans Babacar Sy vient de signer pour 3 ans avec le Slavia de Pargue. Le Lion de la Téranga évoluait déja dans un club tchèque mais c'était en deuxième division au FC Mas Taborsko.