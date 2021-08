Football : Lionel Messi à Paris pour s'engager avec le PSG

La superstar Lionel Messi a atterri ce mardi après-midi, vers 15h30, à l'aéroport du Bourget, où l'Argentin, vêtu d'un tee-shirt "Ici c'est Paris", a salué les centaines de supporters qui l'ont acclamé.

Le club a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses six Ballons d'Or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé.

L'attaquant aux six ballons d'or

Ce matin à l'aéroport de Barcelone, le père du joueur Jorge Messi avait confirmé l'arrivée de Lionel Messi au PSGLes acteurs de la Ligue 1, eux aussi, ont partagé leur enthousiasme durant le week-end quant à lla probable arrivée du sextuple Ballon d'or.Tout comme les joueurs parisiens: "C'est le joueur le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans notre équipe", a indiqué le gardien italien champion d'Europe, Gianluigi Donnarumma, dans un entretien diffusé mardi par Sky Italia.La presse française évoquait l'intérêt réciproque entre les deux parties, et la proposition du PSG d'un contrat d'au moins deux ans, assorti d'un salaire annuel net autour de 40 millions d'euros.

De tels émoluments placeraient Messi au niveau de Neymar (36 millions d'euros), le footballeur le mieux payé en France.



Puissance financière du QSI, le fond souverain du Qatar

Le Barça avait renoncé à prolonger son énorme contrat, expiré en juin, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.L'occasion était trop belle pour le PSG, dont le riche propriétaire qatarien QSI est en quête perpétuelle de superstars pour développer sa marque.La puissance financière de QSI et l'allègement des règles du fair-play financier de l'UEFA ont rendu possible une opération que personne n'imaginait au début de l'été.Mais l'ampleur de celle-ci fait qu'elle pourrait faire bouger les plaques tectoniques de l'Europe du football. En Espagne, AS, a choisi de titrer sur Kylian Mbappé: le voir aller au Real Madrid "c'est possible", estime le grand quotidien sportif madrilène.Le cas de l'attaquant français, en fin de contrat en juin 2022, reste en suspens, alors que les négociations sur sa prolongation patinent. Son départ pourrait permettre d'aider le financement de l'opération Messi à Paris... une hypothèse que les dirigeants du club de la capitale ont déjà réfutée.