Football : palmarès et bilan des principaux championnats en Europe

France / Ligue 1

Titre : le Paris Saint-Germain champion depuis un mois

Kylian Mbappe célèbre son but, lors d'un match du PSG, le 29 avril 2022.

(AP Photo/Jean-Francois Badias)

Coupes d'Europes

Quels sont les clubs déjà champions ? Qui jouera les différentes coupes d'Europe ? Qui sera relégué ? Voici un tour complet des championnats principaux en Europe et leur résultats.Leavait déjà décroché son dixième titre de champion de France dès le samedi 23 avril, lors de la 34e journée de Ligue 1, à l'issue du match contre Lens (1-1). Le club parisien pourra fêter dignement son sacre après cette dernière journée de championnat, alors que la star du club, Kylian MBappé a annoncé rester au club la saison prochaine avec en ligne de mire la Ligue des Champions.

C1 : Longtemps deuxième cette saison, l'Olympique de Marseille avait brusquement rétrogradé (3e, 68 pts) et craignait d'avoir perdu le deuxième et dernier ticket direct pour la phase de groupes de la Ligue des Champions qui lui semblait promise. Pour cette dernière journée de championnat, Marseille est revenu à la 2e place (71 points) en battant Strasbourg 4-0, ce samedi 21 mai. L'OM s'est donc qualifié pour la C1.

C3 : Nantes vainqueur de la Coupe de France est en Ligue Europa. Tout comme Monaco, et Rennes qui ont aussi validé un billet européen à l'issue de la dernière journée d'un championnat de France.

C4: Nice se contentera de la Ligue Europa Conference et Strasbourg finit 6e (63 pt) et reste aux portes de son rêve européen.

Maintien et Relégation

Dans le bas du tableau, Saint-Etienne (18e, 32 pts) a obtenu un sursis en arrachant la place de barragiste grâce à son match nul (1-1) à Nantes. Les Verts affronteront Auxerre la semaine prochaine pour tenter de rester en L1.

Metz, balayé 5-0 par le PSG sur un triplé de Kylian Mbappé (24e, 28e, 50e) et des buts de Neymar et Angel Di Maria, retourne définitivement dans la zone de rélégation en finissant 19e (31 pts).



Il n'y a pas eu de miracle pour Bordeaux, qui avait besoin d'une avalanche de buts à Brest: ils ont salué la L1 en s'imposant largement à Brest (4-2) mais c'était encore loin du compte.

Espagne / Liga

Titre : Real Madrid champion en Liga en quête d'un sacre en C1

Le Real Madrid a déjà été sacré champion d'Espagne dès la fin mois d'avril. Le club madrilène a conclu sa Liga par un nul 0-0 ce vendredi 20 mai, au Bernabéu contre le Betis Séville, huit jours avant la finale de Ligue des champions contre Liverpool, le 28 mai.

Cet ultime nul sans enjeu et sans saveur devant son public pour la 38e et dernière journée de championnat permettra désormais au club de se concentrer pleinement sur son objectif principal : aller chercher une 14e couronne continentale le 28 mai au Stade de France.

Karim Benzema, lui boucle sa saison de Liga avec 27 buts, plus haut total de sa carrière. Il s'apprête à être couronné meilleur buteur du championnat d’Espagne, une grande première pour un joueur français.

Karim Benzema du Real Madrid, lors d'un match de football de la Liga espagnole entre le Real Madrid et le Betis au stade Santiago Bernabeu de Madrid, en Espagne, le vendredi 20 mai 2022. (AP Photo/Jose Breton)

Coupes d'Europe

C1 : Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Séville FC iront en Ligue des champions la saison prochaine.



C3 : Vainqueur de la Coupe d'Espagne, le Bétis Séville, cinquième, jouera la Ligue Europa. Le sixième de Liga, la Real Sociedad ira aussi en C3, et ce, quel que soit son résultat pour cette dernière journée de championnat.



C4 : Le club de Villareal, vainqueur de la Ligue Europa en 2021, et demi-finaliste de Ligue des champions pourrait tout perde cette saison. Septième du classement, ils sont pour l'instant qualifiés en barrage de Ligue Europa Conférence.

Maintien et Relégation

Angleterre / Premier League

Titre : Manchester City

Les Clubs deetse battront en barrage pour le maintien en Liga, alors que leest sûr d'être relegué en deuxième division l'an prochain, tout comme

La course au titre entre Manchester City et Liverpool s'est jouée à la 38e et dernière journée, dimanche 22 mai. Vainqueur d'Aston Villa, Manchester City remporte le titre.



Un point d'avance et une meilleure différence de but seulement séparaient le tenant du titre Manchester City et son adversaire direct, Liverpool, avant la dernière journée. Vainqueur 3-1 contre Wolves, les Reds de Liverpool vont désormais se concentrer sur leur finale de Ligue des Champions le 28 mai à Paris contre le Real Madrid.

Aymeric Laporte de Manchester City, lors du match de football de Premier League anglaise entre Wolverhampton Wanderers et Manchester City au stade Molineux de Wolverhampton, en Angleterre, le mercredi 11 mai 2022. (AP Photo/Rui Vieira)

Coupes d'Europe

C1 : Outre Manchester City et Liverpool, Chelsea finit à la 3e place, la 4e, synonyme d'accession à la Ligue des Champions l'an prochain, échoit à Tottenham, vainqueur 5-0 contre le rélégué Norwich.

C3 : Malgré un victoire 5-1 contre Everton, qui a assuré son maintien jeudi 19 mai, pas de miracle pour Arsenal qui finit 5e. Cette saison a été particulièrement laborieuse et frustrante pour Manchester United. Les Red Devils disputeront au moins la Ligue Europa et non la Ligue Europa Conférence.

C4 : Après sa défaite à Brighton, West Ham, 7e, reste à 2 points derrière Manchester United qui a perdu à Crystal Palace.

Maintien et Relégation

La victoire renversante d'Everton contre Crystal Palace (3-2), jeudi 19 mai, ne laisse plus que deux équipes aux prises pour éviter la 18e place de relégable: Leeds et Burnley.

Les deux équipes ont le même nombre de points, mais, là encore, la différence de buts risque de peser lourd et le -38 de Leeds est un véritable boulet comparé au -18 de Burnley.

Watford et Norwich City ferment le classement et seront donc relegués en deuxième division.

Italie / Serie A

Titre

La Serie A prend fin dimanche 22 mai au soir avec le duel à distance pour le chamionnat entre l'AC Milan, leader avec deux points d'avance, et l'Inter. Un point suffit aux Rossoneri sur le terrain de Sassuolo (à partir de 18h00), pour remporter le championnat. Pour espérer un renversement de dernière minute, les Nerazzurri doivent battre au même moment la Sampdoria à Milan et espérer un revers du leader.

Olivier Giroud du Milan AC, lors d'un match de Serie A contre Atalanta, à Milan, le 15 mai 2022.

(AP Photo/Antonio Calanni)

Coupes d'Europe

Troisème et quatrième, Naples et Juventus sont qualifiés en C1. La Fiorentina s'est adjugé le dernier billet pour l'Europe encore en jeu en conservant la 7e place de la Serie A, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, aux dépens de l'Atalanta Bergame (8e) lors de la 38e et dernière journée, samedi 21 mai.

La Fiorentina a battu une Juventus assez inoffensive (2-0) grâce à un but d'Alfred Duncan (45+1e) et un penalty de Nicolas Gonzalez (90+2e) pendant que la "Dea" de Gian Piero Gasperini s'est encore inclinée chez elle, face à l'Empoli (0-1).

Si la Viola va retrouver les joutes continentales pour la première fois depuis six ans (saison 2016/17 en C3), l'Atalanta va elle vivre sa première saison sans coupe européenne depuis 2017.

La Lazio, déjà assurée d'être qualifiée pour la Ligue Europa, a défendu sa cinquième place avec un point à domicile contre l'Hellas Vérone (3-3).

L'AS Rome, 6e, sera l'autre représentant italien en C3 la saison prochaine, après sa victoire vendredi sur le Torino (3-0).

Maintien et Relégation

Allemagne / Bundesliga

Titre : Bayern Munich, pour la 10e fois consécutive

Benjamin Pavard du Bayern, lors d'un match de Ligue des champions, à l'Allianz Arena, à Munich, en Allemagne, le mardi 12 avril 2022. (AP Photo/Matthias Schrader)

Coupes d'Europe

etsont d'ores et deja regléguées en Serie B. Cagliari peut encore espérer le maintien en Serie en affrontant Venezia.Le championnat allemand s'est terminé avec la 34e journée, le samedi 14 mai.Lea fini sa saison avec deux matchs nuls (2-2 contre Stuttgart et Wolfsburg). Ils remportent tout de même la 32e Bundesliga de leur histoire, la 10è consécutive. Le club munichois termine avec la meilleure attaque et la meilleure défense.

C1 : Dortmund termine deuxième à 8 points du champions bavarois. Le Bayer Leverkusen termine 3e. Enfin, porté par le Français Christopher Nkunku, Leipzig décroche la 4e place, dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.



C3 : C'est une surprise mais l'Union Berlin et Fribourg finissent à la 5e et 6e place du championnat, se qualifiant ainsi en Ligue Europa.

C4 : Cologne à la 7e place va aux qualifications de l'Europa League Conferene.



Maintien et relégation

Stuttgart a réussi à se sauver dans les dernières secondes de jeu et a assuré son maintien, envoyant le Hertha Berlin aux barrages.

Greuther Furth et l’Arminia Bielefeld rétrogradent en Bundesliga 2. Enfin, Schalke et le Werder Brême retrouveront la division 1 la saison prochaine.

Belgique

Titre : Bruges

Coupes d'Europe

Le club deremporte le championnat de Belgique pour la troisième fois. Il affrontera le RSC Anderlecht à 18h30, pour un match dénué d'intérêt sportif en cette 6e et dernière journée des Champion's playoffs.

C1 : le champion Bruges est qualifié et l'Union Saint-Gilloise accède à la deuxième place du championnat et est qualifiée pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Elle jouera contre l'Antwerp en cette dernière journée.

C3: Vainqueur de la Coupe de Belgique, La Gantoise jouera les barrages en Ligue Europa. De son côté, le RSC Anderlecht est assuré de terminer à la 3e place, ce qui l'envoie en 3e tour préliminaire en Conference League. Classé 4e, Anvers jouera lui le 2e tour préliminaire.

Suisse

Titre : FC Zurich

Coupes d'Europe

Lea décroché début mai son 13e titre de champion de Suisse, le 1er depuis 2009, à l'issue de la 32e et dernière journée de Super League, en s'imposant 2-0 face au FC Bâle. Leur victoire a été une grande surprise puisque les favoris étaient Young Boys et Bâle.

C1 : Zurich accède ainsi à la phase éliminatoire de la Ligue des Champions.

C4 : Young Boys et Bâle iront en 2e tour préliminaire de la Ligue Europa Conference. Vainqueur de la Coupe de Suisse, Lugano est en troisième tour préliminaire de C4.

Maintien et relégation

Lucerne ira en barrage pour le maintien, alors que Lausanne-Sport est relégué.