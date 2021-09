Football : qui sont les favoris de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions reprend du service. Le mercato de cet été aura sans doute bouleversé le rapport des forces entre les grands clubs européens cet été. Lionel Messi a quitté son club formateur le FC Barcelone pour le Paris SG. Christiano Ronaldo vient de rejoindre Manchester United après trois saisons passées à la Juventus de Turin. Chelsea, tenant du titre s'est renforcé en recrutant Romelu Lukaku, tout juste champion d’Italie avec l’Inter de Milan.

Ils sont les grands favoris de la compétition

Kylian Mbappé marque contre Clermont en championnat de France. L'attaquantd e l'équipe de France reste cette saison au PSG. AP/Michel Euler

L'attaquant belge Romelu Lukaku, ici lors du match contre Aston Villa vient de rejoindre Chelsea. AP/ Ian Walton

Le milieu offensif algérien Ryad Mahrez, ici lors d'un match contre Norwich City, espère remporter la Ligue des champions avec Manchester City cette saison. AP/ Rui Viera

Il faudra compter sur eux

Christiano Ronaldo est de retour à Manchester United. Et pour son premier match l'attaquant portugais a inscrit devant le public d'Old Traford un doublé face à Newcastle. AP/ Rui Veira

Karim Benzema a incrit un triplé face au Celta Vigo lors de son dernier match avec le Real Madrid. AP/ Manu Fernandez

, avec son recrutement stratosphérique, fait figure de grand favori. Le club parisien pourra aligner en attaque un trio offensif inédit avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le club parisien a également recruté en provenance de l'Inter, Achraf Hakimi, un des meilleurs arrières au monde. Le gardien italien champion d'Europe Gianluigi Donnarumma fait également partie de l'effectif parisien. Le club parisien a atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020. Un tel alignement de stars mondiale du football fera t-il une équipe ? Le PSG face à Manchester City en demi-finale lors de la dernière édition a manqué de force collective.Le champion en titre,, espèreconserver son titre. Le club londonien a conservé son effectif avec notamment au milieu de terrain N'Golo Kanté. Chelsea a conservé son gardien de but, le Sénégalais Édouard Mendy. L'équipe dirigée par l'ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel s'est renforcé en attaque en recrutant l'attaquant Romelu Lukaku tout en conservant son sens tactique. L'équipe est invaincue depuis le mois de janvier., finaliste malheureux face à Chelsea, avait éliminé le PSG en demi-finale. Le champion d'Angleterre fait partie des favoris. Pep Guardiola, pour sa sixième saison, espère enfin remporter la Ligue des champions. L'effectif est resté le même. Les joueurs se connaissent parfaitement. Le milieu de terrain et l'attaque de l''équipe sont animés par par le belge Kevin De Bruyne et l'Algérien Riyad Mahrez.Lea réussi à conserver son attaquant vedette Robert Lewandowski, véritable machine à marquer. Le club bavarois, champion d'Allemagne, reste un candidat sérieux à la victoire finale à chaque édition de la Ligue des champions.a été éliminé en phase de groupes l'an dernier. Le club mancunien, après plusieurs saisons difficiles dans l'ombre de Manchester city, Liverpool et Chelsea, est à nouveau un club qui compte dans le Premier league. Le club a fini deuxième du championnat anglais l'an dernier. Le club compte de nombreux internationaux anglais comme Marcus Rashford et Jesse Lingard. Christiano Ronaldo est surtout de retour. L'attaquant portugais de 36 ans a inscrit un doublé pour son premier match en championnat. Il faudra compter sur Manchester United en Ligue des Champions.a perdu sa charnière central Ramos-Varane. L'effectif paraît vieillissant. Mais les Merengue ont l'expérience de Coupe d’Europe et savent aborder les grands rendez-vous. Ils seront conduits en attaque par un Karim Benzema toujours aussi flamnboyant depuis le départ de Christiano Ronaldo en 2018. Le club a fini demi-finaliste lors de la dernière édition., vainqueur de la Ligue des champions en 2019, a connu une saison compliquée l'an dernier. Le Néerlandais Virgil Van Dijk l'arrière central du club était absent l'an dernier. Son retour pourrait remettre l'équipe à l'endroit. Le club pourra toujours compter sur son duo africain en attaque avec l'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.vient de tourner la page Lionel Messi. Antoine Griezman a quitté également le club catalan. L'attaquant néerlandais Memphis Depay a rejoint le club et débute en fanfare sa saison en Liga. Le FC Barcelone pourra t-il aller loin dans la compétition ? La solidité défensive de l'équipe laisse à désirer. Lavient de perdre également sa grande star. Christiano Ronaldo vient de quitter le club turinois pour Manchester United. La Juve vient de mal démarrer son championnat avec deux défaites en trois matchs., champion d'Italie en titre, a perdu son attaquant vedette, Romelu Lukaku, parti pour Chelsea. Le club lombard conserve dans son organisation une grande force collective. Il faudra également compter sur l'Atletico de Madrid. L'équipe de Diego Simeone reste une des équipes les plus compliquées à jouer. Antoine Griezman, l'enfant prodigue, est de retour.