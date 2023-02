Foot/C3: Nantes, une histoire marquée par des grandes joutes européennes

Depuis sa première apparition en Coupe des clubs champions en 1965, le FC Nantes a connu des défaites cruelles mais aussi réalisé des performances retentissantes, notamment contre Valence, la Juventus, Arsenal ou Manchester United.

- Premier chef d’œuvre contre Valence -

Les Nantais vivent leur première grande épopée européenne lors de la Coupe des Coupes 1979-80. Après avoir éliminé le Steaua Bucarest et le Dynamo Moscou, ils retrouvent en demi-finale le grand Valence de Mario Kempes, champion du monde avec l'Argentine en 1978.

Dans un stade Marcel-Saupin plein à craquer, les Canaris récitent une fantastique partition et surprennent l'équipe entraînée par Alfredo Di Stéfano. Emmené par un Bruno Baronchelli des grands soirs, auteur de deux buts, Nantes remporte le match aller (2-1).

Ce court avantage ne suffira toutefois pas au retour puisque Valence profite d'un match exceptionnel de son attaquant vedette pour l'emporter (4-0) et filer vers le titre, décroché aux tirs au but contre Arsenal.

- Le "vol de Turin" -

Seize ans plus tard, le FC Nantes s'offre une nouvelle occasion d'atteindre une finale européenne, cette fois en Ligue des champions face à la Juventus de Didier Deschamps, Gianluca Vialli et Alessandro Del Piero. Mais le match aller en Italie, perdu 2-0, laisse un goût amer aux Nantais qui le surnommeront le "vol de Turin".

Au sifflet, l'Anglais Dermot Gallagher commet plusieurs erreurs au goût des Canaris, excluant sévèrement Bruno Carotti en fin de première période et oubliant d'adresser un carton rouge à Michele Padovano, auteur d'un coup de coude qui casse le nez d'Eric Decroix.

Le match retour, le 17 avril 1996 dans une Beaujoire en ébullition, montre tout de même la détermination des Nantais qui renversent les Turinois (3-2, buts d'Eddy Capron, Japhet Ndoram et Franck Renou) au terme d'une prestation qui symbolise parfaitement le "jeu à la Nantaise", cher à Jean-Claude Suaudeau.

- Nul arraché contre Arsenal -

Les Canaris retrouvent une grande équipe européenne, Arsenal, lors des seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 1999-2000.

Battus à Highbury lors du match aller (0-3), les Nantais accueillent les Londoniens en position d'outsiders, condamnés à l'exploit s'ils veulent franchir cet obstacle.

Largement supérieurs, les hommes d'Arsène Wenger, emmenés par Patrick Vieira et Thierry Henry, dominent outrageusement la première mi-temps et rentrent au vestiaire avec un bel avantage (3-1).

Les Gunners semblent filer vers une victoire facile, mais c'est compter sans l'orgueil des Nantais qui réalisent une deuxième période épatante et parviennent à revenir au score grâce à Antoine Sibierski et Marama Vahirua.

Malgré l'élimination, la Beaujoire célèbre ses joueurs, ravie de leur réaction et de cet improbable match nul.

- Cruelle main -

Lors de sa dernière campagne en Ligue des champions, en 2001-02, Nantes atteint la seconde phase de groupes où il retrouve Manchester United, Boavista et le Bayern Munich.

Après des défaites au Portugal et contre les Bavarois, les Nantais ont l'occasion de se relancer à l'occasion de la réception des Mancuniens de Sir Alex Ferguson et de leurs stars, Ryan Giggs et David Beckham.

Une opération délicate mais qui semble soudainement possible lorsque Viorel Moldovan ouvre le score et que Mickaël Landreau enchaîne les arrêts pour permettre à son équipe de continuer à croire en la victoire.

L'espoir s'effondre finalement à vingt secondes du coup de sifflet final à la suite d'une main du Colombien Mario Yepes qui offre un pénalty aux Red Devils.

Ruud Van Nistelrooy ne manque pas l'occasion et inflige une cruelle désillusion aux Canaris, qui sortent de la compétition après avoir livré pourtant l'une de leurs plus belles prestations sur la scène européenne.