Formule E: André Lotterer chez Porsche en 2019/2020

L'Allemand André Lotterer quitte "à effet immédiat" l'écurie de Formule E DS Techeetah et rejoint Porsche pour la saison 2019/2020, ont annoncé mercredi les deux équipes.

Chez le constructeur allemand, qui fera ses débuts dans la catégorie électrique, Lotterer (37 ans) sera associé au Suisse Neel Jani (35 ans), aux côtés de qui il a disputé les trois dernières éditions des 24 Heures du Mans, chez Porsche en 2017 puis chez Rebellion.

Vainqueur au Mans à trois reprises avec Audi (en 2011, 2012 et 2014), Lotterer a intégré Techeetah en Formule E pour la saison 2017/2018 suite au retrait de Porsche du Championnat du monde d'endurance (WEC).

L'Allemand affiche à son palmarès quatre podiums en Formule E ainsi qu'une pole position, mais aucune victoire.

La sixième saison de la jeune catégorie de monoplaces électriques débutera le 22 novembre à Ad Diriyah, en Arabie Saoudite, avec un autre nouvel entrant chez les constructeurs, Mercedes.

Ont également été confirmés chez les pilotes le Français Jean-Eric Vergne, double champion en titre, chez DS Techeetah, le Brésilien Lucas di Grassi et l'Allemand Daniel Abt chez Audi Sport Abt Schaeffler, le Britannique Sam Bird et le Néerlandais Robin Frijns chez Envision Virgin Racing, ainsi que le Brésilien Felipe Massa et le Suisse Edoardo Mortara chez Venturi.