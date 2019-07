Formule E: Buemi gagne la 1re course de New York, Vergne toujours pas couronné

Le Suisse Sébastien Buemi a remporté samedi la 1re course de la finale du championnat de Formule électrique à New York, le Français Jean-Eric Vergne terminant hors des points et devant donc attendre la 2e course dimanche pour être éventuellement couronné champion pour la 2e fois consécutive.

Buemi (Nissan), parti en pole position, a mené de bout en bout une course émaillée de nombreux incidents. Vergne, qui partait 10e sur la grille, a été pris dans plusieurs accrochages, le premier qui s'est produit dès le début de la course de 45 minutes plus un tour l'obligeant à un arrêt au stand pour changer le museau avant de sa DS/Techeetah.

Le deuxième accrochage avec le Brésilien Felipe Massa (Venturi) l'a fait sortir des points et perdre ses dernières chances d'être couronné champion dès samedi.

Au championnat, le Français compte toujours 130 points, devant le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) avec 108 unités, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) avec 105 et Buemi avec 104.

Pour la dernière course du championnat dimanche, le vainqueur récoltera 25 points, avec trois points supplémentaires pour la pole position et un point pour le record du tour (si son auteur termine dans les 10 premiers).

. Classement de la 1re course du ePrix de New York, disputée samedi sur le circuit de Brooklyn (2,373 km).

1. Sébastien Buemi (SUI/Nissan)

2. Mitch Evans (NZL/Jaguar) à 0.932

3. Antonio-Felix Da Costa (POR/BMW)à 1.216

4. Alexander Sims (GBR/BMW) à 2.971

5. Lucas Di Grassi (BRA/Audi) à 3.537

...

15. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) à 1:34.508