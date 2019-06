Formule E: Séoul et Londres au calendrier de la saison 2019-2020

Séoul, le 3 mai 2020, et Londres pour un double ePrix final les 25 et 26 juillet 2020, figurent au calendrier de la saison 2019/2020 de Formule Electrique, avec l'ePrix de Paris le 18 avril 2020.

Avec 14 courses dans 12 pays, cette saison sera la plus dense de la courte histoire de la catégorie lancée en 2014. Elle débutera en novembre 2019 par un double ePrix en Arabie Saoudite et se terminera fin juillet 2020, non plus à New York mais à Londres.

Avec l'arrivée en leur nom propre de deux nouveaux constructeurs, Mercedes-Benz et Porsche, le nombre de voitures sur la grille de départ se portera à 24, contre 22 actuellement.

Dans l'intérêt du spectacle, un certain nombre d'altérations du règlement sportif ont également été adoptées vendredi par le Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Parmi les plus significatives, les pilotes disposeront la saison prochaine d'un peu plus de puissance en utilisant leur mode attaque: 235kW contre 225kW actuellement.

Outre les trois points supplémentaires au Championnat accordés à l'auteur de la pole position et le point du meilleur tour en course, les pilotes les plus véloces de chaque groupe de qualifications se verront également attribuer un point bonus.

Le calendrier de la saison 2019/2020 de Formule E:

22 novembre 2019: ePrix d'Ad Diriyah (Arabie Saoudite) **

23 novembre 2019: ePrix d'Ad Diriyah (Arabie Saoudite)

14 décembre 2019: lieu à confirmer

18 janvier 2020: ePrix de Santiago du Chili *

15 février 2020: ePrix de Mexico *

1er mars 2020: ePrix de Hong Kong *

21 mars 2020: ePrix de Chine, lieu à confirmer *

4 avril 2020: ePrix de Rome

18 avril 2020: ePrix de Paris

3 mai 2020: ePrix de Séoul *

30 mai 2020: ePrix de Berlin

20 juin 2020: ePrix de New York

25 juillet 2020: ePrix de Londres *

26 juillet 2020: ePrix de Londres *

* sous réserve d'homologation du circuit

** sous réserve d'accord avec le gouvernement