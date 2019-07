Formule E: Vergne espère un 2e titre à l'issue de la "Grand Finale" à New York

Le championnat de Formule électrique connaît ce weekend son dénouement sur fond des gratte-ciels de Manhattan, le Français Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) pouvant remporter un 2e titre mondial consécutif.

Comme de tradition pour la finale de ce championnat lancé en 2014, deux courses (l'une samedi, l'autre dimanche) vont couronner le champion du monde 2018/2019 et conclure les 13 épreuves qui ont conduit les concurrents de l'Arabie saoudite à Brooklyn en passant, entre autres, par Marrakech, Santiago du Chili, Hong Kong, Paris, Rome et Berne.

Jean-Éric Vergne est le seul des 22 engagés à être parvenu à remporter trois courses cette saison, ce qui lui confère un avantage de 32 points au classement du championnat sur le Brésilien Luca Di Grassi (Audi).

À New York, le vainqueur de chaque course empochera 25 points avec 3 points supplémentaires pour la pole position et 1 point pour le record du tour.

Si, à 29 ans, le pilote de Pontoise peut conquérir un 2e titre consécutif, ce serait le premier pour DS Techeetah en tant qu'écurie, l'alliance franco-chinoise formée cette année. L'an dernier, Techeetah avait perdu le titre équipe de deux points seulement au profit d'Audi, mais elle jouit avant le weekend new-yorkais d'une confortable avance de 43 points sur le constructeur aux anneaux.

"Le potentiel de gagner un autre titre est là et l'équipe peut également décrocher un championnat qui lui a échappé l’an passé. Nous n’allons rien faire de différent pour cette finale. Les préparatifs se passent bien et nous abordons la course comme toutes les autres. Au bout, ce ne sont que les points qui comptent", a souligné Jean-Éric Vergne, qui connaît la réussite en Formule E après être passé par la F1.

"Une fois de plus, nous nous attendons à une grosse compétition à New York où la plus petite des erreurs se payera cher. Nous avons des points d’avance, il faudra gérer au mieux cet avantage et faire des courses intelligentes lors de ces deux derniers ePrix. La pression est clairement sur les épaules de nos concurrents", a estimé pour sa part Xavier Mestelan Pinon, directeur de DS Performance.

- 8 vainqueurs en 11 courses -

Audi ne renonce pas pour autant. Luca Di Grassi, 34 ans, et lui aussi passé par la F1, espère rééditer sa victoire au championnat de la saison 2016/2017, après ses deux victoires cette saison. Son coéquipier, l'Allemand Daniel Abt, aimerait bien, lui, en inscrire au moins une.

Avec pas moins de 8 vainqueurs différents en 11 courses cette année, le championnat de Formule E se montre toujours aussi disputé avec les voitures de la "Génération 2", qui ont assez d'autonomie pour accomplir une course de 45 minutes, sans obliger les pilotes à changer de monture comme précédemment.

Le circuit, tracé dans le quartier de Red Hook à Brooklyn et faisant face à Wall Street de l'autre côté de l'East River, est long de 2,373 km. Comme tous les circuits urbains utilisés par la Formule E, il est plutôt tortueux et étroit, avec 14 virages.

Outre les favoris DS Techeetah et Audi, il faudra aussi compter avec BMW, Mahindra, Jaguar, Venturi, Virgin Envision, NIO, Nissan, HWA et Dragon, ces quatre dernières équipes n'ayant toutefois pas encore remporté une course cette année.

Les séances de qualifications auront lieu le samedi et le dimanche à partir de 11h45 locales (17h45 heure française) et les courses à 16h00 (22h00).