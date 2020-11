Fortnite pourrait revenir sur les iPhone d'Apple

Le jeu phénomène Fortnite pourrait être bientôt de nouveau accessible aux propriétaires d'iPhone et d'iPad d'Apple grâce aux services de la société Nvidia, selon le groupe de médias britannique BBC.

L'éditeur de Fortnite, Epic Games, s'est récemment lancé dans une bataille contre le géant des technologies, à qui il reproche de prélever une "taxe" beaucoup trop élevée (30%) sur les transactions des consommateurs réalisées via sa boutique en ligne App Store.

Il en est en conséquence banni et les utilisateurs d'iPhone et d'iPad ne peuvent plus, depuis cet été, télécharger le jeu, ou, s'ils l'ont déjà, n'ont plus accès aux mises à jour essentielles à son bon fonctionnement.

Mais Nvidia, fabricant de processeurs graphiques, "a développé une version de sa plateforme de jeux en streaming GeForce NOW fonctionnant sur le navigateur web Safari", développé par Apple, explique la BBC.

Or si Apple ne permet pas de télécharger sur ses appareils des jeux et applications autrement que via son AppStore, le groupe "ne restreint pas les services pouvant être utilisés sur Safari ou d'autres navigateurs webs disponibles sur sa boutique en ligne", ajoute le média.

Nvidia pourrait annoncer le lancement d'une version améliorée de Safari permettant de jouer avec Fortnite avant les vacances de Noël, avance la BBC en soulignant qu'il est aussi possible que Fortnite soit exclu des jeux offerts sur les appareils d'Apple.

Nvidia, contacté par l'AFP, a souligné ne pas faire de commentaires sur les nouveaux clients arrivant sur son service ou la disponibilité de nouveaux jeux sur des plateformes n'ayant pas encore été lancées.

Pour l'instant, a ajouté le groupe, "il n'est pas confirmé que Fortnite sera disponible sur la plateforme GeForce NOW ailleurs que sur les (ordinateurs) PC et Mac ou sur Android", l'autre système d'exploitation dominant avec iOS d'Apple.

Contacté par l'AFP, Epic Games n'a pas souhaité commenter, tandis qu'Apple n'a pas répondu dans l'immédiat.

L'éditeur de Fortnite a tenté cet été de contourner le système de paiement d'iOS, et donc les commissions, ce qui a conduit à son bannissement de l'AppStore.

Une juge californienne a récemment refusé de forcer Apple à réinstaller le jeu de tir et de survie sur ses appareils, comme le demandait Epic Games. Le conflit entre les deux groupes s'achemine a priori vers un procès à l'été prochain.