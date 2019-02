Foule pour le concert "Venezuela Aid Live" à la frontière de la Colombie

Des milliers de personnes étaient rassemblées vendredi à Cucuta, du côté colombien de la frontière avec le Venezuela, pour assister à un concert géant en faveur de l'entrée dans le pays de l'aide humanitaire envoyée des Etats-Unis à l'appel de l'opposant Juan Guaido.

Le bras de fer entre le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro et Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire par une cinquantaine de pays, se poursuit sous la forme insolite d'un duel de concerts, le second étant organisé par le régime chaviste.

Les deux événements ont lieu de part et d'autre du pont de Tienditas, reliant la ville colombienne de Cucuta et la localité vénézuélienne d'Ureña, qui est barré depuis deux semaines par les militaires vénézuéliens.

Quelque 250.000 spectateurs étaient attendus au concert "Venezuela Aid Live" qui a débuté vers 11h00 locales (16h00 GMT) à Cucuta.

Le milliardaire britannique Richard Branson, organisateur, espère récolter 100 millions de dollars de dons pour la population de l'ancienne puissance pétrolière, confrontée à la pire crise de son histoire et qu'ont fui 2,7 millions de migrants depuis 2015, selon le dernier bilan de l'ONU.

Aux cris de "Liberté!" ou "Le gouvernement va tomber", les premiers spectateurs, vêtus de blancs et brandissant des drapeaux vénézuéliens, se sont massés tôt vendredi matin devant la scène, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Un "jour magique" -

"C'est incroyable de voir ces milliers de personnes venir au concert", s'est félicité Richard Branson, lors d'une conférence de presse.

Le fondateur du groupe Virgin a expliqué que le concert, où sont attendues plusieurs stars internationales, servirait à récolter des dons sur internet pour l'achat de nourriture et de médicaments, afin de pallier les pénuries de produits de première nécessité.

"Cela va être un jour magique (...) pour construire des ponts d'espérance", a-t-il ajouté, en présence du chanteur vénézuélien Carlos Baute, invité à se produire avec une trentaine d'artistes.

"Nous ne sommes pas ici seulement pour ouvrir un canal humanitaire, mais parce que demain nous seront libres", a déclaré le chanteur installé en Espagne, en référence à la promesse de Juan Guaido de faire entrer samedi au Venezuela l'aide américaine stockée à Cucuta depuis le 7 février, malgré le refus de Nicolas Maduro qui y voit les prémices d'une intervention militaire des Etats-Unis.

Le président colombien Ivan Duque et ses homologues chilien, Sebastian Pinera, et paraguayen, Mario Abdo, sont attendus à la clôture de l'événement prévu jusque vers 16h00 (21h00 GMT) et pour la sécurité duquel 1.500 policiers et militaires ont été déployés.

- Mystère quant au contre-concert -

M. Duque a appelé jeudi à "rompre un enfermement absurde, inhumain, violatoire des droits humains et du droit international pour que des vivres, des médicaments (...) puissent parvenir aux frères vénézuéliens qui vivent une catastrophe".

"Ce concert est une aide immense. Ce type d'initiatives est nécessaire pour que le gouvernement du Venezuela ouvre les yeux", estimait Wendy Villamizar, une Vénézuélienne de 32 ans.

Parmi les stars attendues à Cucuta: les Espagnols Alejandro Sanz et Miguel Bosé, le Dominicain Juan Luis Guerra, les Colombiens Carlos Vives et Juanes, le Portoricain Luis Fonsi.

De l'autre côté du pont, les préparatifs se poursuivaient pour le concert, prévu sur trois jours, organisé par le gouvernement vénézuélien. Les lieux étaient sous la surveillance de militaires et aucune foule de spectateurs n'était visible en milieu de matinée, a constaté l'AFP.

Peu de détails ont filtré à propos de ce contre-concert intitulé "Hands off Venezuela" (Pas touche au Venezuela). Des cohortes d'ouvriers ont installé jeudi une vaste scène.

"Les artistes qui se produiront en Colombie doivent savoir qu'ils commettent un crime, ils donnent leur aval à une intervention militaire", a averti Nicolas Maduro.

Après la suspension des liaisons maritimes et aériennes avec l'île néerlandaise de Curaçao, autre point de stockage de l'aide, il a ordonné jeudi la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de la frontière terrestre avec le Brésil, où de l'aide doit également être entreposée. Il a aussi menacé de fermer celle avec la Colombie face aux "provocations" et "agressions" de Bogota et de Washington.

Curaçao a toutefois averti vendredi qu'elle ne permettrait pas que l'aide quitte son territoire sans l'accord de Caracas.

Le représentant spécial des Etats-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, a pour sa part quitté vendredi la Floride à bord du cinquième avion de l'agence d'aide et de développement américaine USAID transportant des vivres et médicaments à destination de Cucuta.

De son côté, Juan Guaido a quitté la capitale jeudi avec des partisans pour rejoindre par la route la frontière colombienne, où il espère faire entrer l'aide avec le soutien de "caravanes" de volontaires.

Le chef de file de l'opposition, parti dans un convoi de camionnettes aux vitres fumées, n'a fait aucune apparition publique dans la journée.

Suivi par l'AFP et d'autres médias, le cortège s'est scindé en deux sur le parcours et il était impossible de confirmer dans quel véhicule se trouvait M. Guaido. Un autre convoi d'autocars, transportant des députés d'opposition, s'est mis en route jeudi.

Le jeune opposant de 35 ans, qui a choisi pour l'entrée de l'aide la date symbolique du 23 février, un mois après s'être proclamé président par intérim, a affirmé qu'elle entrerait "quoi qu'il arrive".

Il n'a eu de cesse d'appeler, en vain, les militaires à se ranger derrière lui.