Français tué en Haïti: les familles des victimes veulent rapatrier les corps

Les parents du couple de Français tués dimanche dans la capitale haïtienne Port-au-Prince souhaitent rapatrier les cadavres sans autopsie, ont indiqué mardi à l'AFP les autorités locales, alors que les deux pays ont ouvert une enquête.

Une enquête préliminaire a été ouverte pour "homicide volontaire", a indiqué à l'AFP le parquet de Paris, compétent dès lors qu'un Français est victime d'un acte criminel à l'étranger.

"Une enquête a été ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire" haïtienne, a pour sa part indiqué à l'AFP Jacques Lafontant, commissaire du gouvernement haïtien, l'équivalent du procureur.

"Les parents des victimes veulent rapatrier les cadavres sans autopsie", a-t-il ajouté, précisant s'y être déclaré favorable.

Les deux victimes, en Haïti pour une procédure d'adoption, ont été abattues lors d'un vol à main armée qui a mal tourné dimanche après-midi, selon une source proche du dossier.

Elles ont été attaquées par des hommes à moto au moment où elles rentraient en voiture à leur hôtel, selon la police haïtienne, qui a interrogé le chauffeur de leur véhicule.

Le couple se rendait pour la première fois en Haïti dans le cadre d'une procédure d'adoption gérée depuis trois ans par l'Agence française de l'adoption. Il devait rencontrer pour la première fois l'enfant susceptible de lui être confié.

Haïti est en proie depuis août à une grave crise avec des manifestations à répétition, souvent émaillées de violences, pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères Bocchit Edmond a adressé mardi sur Twitter ses "plus sincères condoléances aux proches du couple français tragiquement tué". "Le gouvernement haïtien prendra toutes les dispositions pour que la lumière soit faite sur ce crime. Haïti doit être une terre sécurisée non seulement pour ses fils et filles mais aussi pour les étrangers".