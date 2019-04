France 2 décline son feuilleton "Un si grand soleil" en podcast

A l’instar de nombreux grands médias, France 2 commence à s’intéresser aux podcasts: la chaîne publique a lancé récemment une émission audio consacrée aux coulisses de son feuilleton quotidien "Un si grand soleil", dont le 2e épisode sera diffusé vendredi soir.

Ce podcast de 30 minutes, réunissant des membres du casting et de la production de la série quotidienne, a débuté fin février, et est disponible à la fois sur le portail de France Télévisions (France.tv) et sur les principales plateformes audio.

Il sera diffusé au rythme d’un épisode toutes les cinq à six semaines, c’est-à-dire à la fin de chaque "arc narratif" (grande intrigue s’étalant sur plusieurs semaines, ndlr) de la série.

Pour France 2, ce nouveau support est un moyen de faire rayonner la marque "Un si grand soleil" et de cultiver ses liens avec les fans du feuilleton.

Plusieurs émissions de France 2 comme le magazine "La Grande Librairie" sont déjà diffusées sous forme de podcasts mais il s’agit seulement de replays en audio des émissions et non de créations originales.

Par ailleurs, le feuilleton de France 3 "Plus belle la vie" a également été décliné récemment sous la forme d’une fiction en podcast, dont les épisodes se veulent complémentaires de la série, et il dispose depuis décembre de son propre magazine trimestriel.

De nombreux médias, parfois très éloignés de l’univers de l’audio, se lancent en ce moment dans l’univers foisonnant du podcast, notamment au sein de la presse écrite, y voyant un moyen de toucher une audience plus jeune et connectée.