France-Allemagne dames: première éruption du volcan "MVT" jeudi à Laval!

Klopp ou Guardiola n'ont pas grand-chose à lui apprendre... en matière de gesticulation sur la ligne de touche! Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneure allemande qui fait ses débuts jeudi contre la France, est un volcan.

Et c'est peu de dire que la passion de cette femme de 51 ans, que la presse nomme par ses initiales "MVT", est contagieuse, pendant et entre les matches.

"Donner aux joueuses l'audace nécessaire est la mission la plus importante d'une entraîneure, dit-elle lorsqu'on lui demande de définir sa méthode: "Si une action échoue neuf fois, elle réussira la dixième fois. Elles doivent oser, et elles ont aussi le droit d'échouer".

A la tête de la sélection féminine suisse pendant sept ans, avant de prendre son poste en décembre en Allemagne, elle lui a fait franchir un palier majeur en martelant une simple petite phrase à ses joueuses: "Je crois en vous".

"C'est bête à dire, témoigne l'ancienne capitaine suisse Caroline Abbé, mais c'est la première à avoir entrepris de nous persuader de nos capacités. Avec Martina, nous sommes passé de la petite équipe de Suisse qui ne veut pas perdre ses matches trop largement à celle qui veut gagner chaque rencontre".

- Service à café -

Sur le terrain déjà Martina était une gagneuse, et une meneuse. Six fois championne d'Allemagne, quatre fois vainqueure de la Coupe, quatre fois championne d'Europe en sélection et vice-championne du monde 1995! Elle a fait partie de cette génération qui, pour son titre à l'Euro-1989, avait reçu comme prime... un service à café!

Pour son baptême du feu sur le banc allemand, le calendrier lui offre avec la France un adversaire de choix, avant d'enchaîner le 6 avril contre la Suède. "Nous sommes contentes de joueur contre deux adversaires très forts. On va pouvoir voir où nous en sommes", dit-elle.

Si elle jouit d'une très grande confiance de sa Fédération, elle sait aussi que les attentes sont énormes. L'objectif qu'on lui a fixé est clair: ramener l'équipe deux fois championne du monde et huit fois championne d'Europe au sommet de la hiérarchie internationale, et si possible dès le Mondial en France cette année.

- "Il manque encore 20%" -

Sous la houlette de la précédente coach Steffi Jones, la Mannschaft avait perdu de son lustre. Eliminée dès les quarts de finale de l'Euro-2017, elle a ensuite été inexistante lors de la SheBelieves Cup 2018, une compétition amicale réunissant les meilleures nations mondiales, avec deux défaites et un nul en phase de poule, dont un cinglant 3-0 contre la France.

Jones a été limogée en mars 2018 et la Fédération a choisi Voss-Tecklenburg pour lui succéder. La technicienne, sous contrat avec la Suisse, a cependant été au bout des qualifications pour le Mondial (la Suisse a échoué aux play-offs contre les Pays-Bas) et n'a pris ses fonctions qu'en décembre. Entre-temps, c'est l'ancienne gloire de Hambourg Horst Hrubesch qui a assuré l'intérim, réussissant à qualifier l'équipe pour le Mondial.

"Son travail a rendu aux joueuses une certaine confiance en elles. C'était extrêmement important. Nous pouvons travailler sur cette base", a dit MVT en prenant les rênes de l'équipe.

Hrubesch, lui, est le mieux placé pour mesurer le travail encore à faire: "Il manque encore 15 à 20%" pour que l'équipe revienne au sommet, assure-t-il. Le volcan Voss-Tecklenburg doit commencer dès jeudi à hausser le niveau.