France : attaque à Paris à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo

Des milliers d'élèves confinés

Caricatures republiées, DRH de Charlie Hebdo exfiltrée

Un "suspect" a été interpellé à proximité de la place de la Bastille à Paris, après l'agression à l'arme blanche qui a fait deux blessés vendredi, près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo, selon les informations de l'Agence France-Presse auprès de la préfecture de police de Paris.Deux personnes se trouveraient en "urgence absolue", a précisé la préfecture de police de Paris. Ces deux personnes travaillent pour l'agence de presse Premières Lignes, confirme le journaliste Paul Moreira à la chaîne de télévision BFM TV. Il s'agit de deux chargés de production.Cette agression, qui survient en plein procès des attentats meurtriers de janvier 2015, serait le fait d'une seule personne, a précisé la préfecture de police de Paris. Cette dernière avait dans un premier temps fait état de deux suspects en fuite et de quatre blessés.Des "milliers d'élèves", de la crèche au lycée, ont été confinés par précaution dans trois arrondissements du centre de Paris, a indiqué à l'AFP le maire de Paris Centre Ariel Weil. "Cinq écoles du XIe arrondissement et toutes les écoles des 3e et 4e arrondissements ont été confinées. Cela représente des milliers d'élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi", a ajouté M. Weil.L'organisation jihadiste Al-Qaïda a menacé d'attaquer de nouveau Charlie Hebdo, qui a réédité des caricatures du prophète de l'islam Mahomet à l'occasion du procès, affirmant que le raid meurtrier de janvier 2015 contre le journal. L'organisation jihadiste Al-Qaïda a menacé d'attaquer de nouveau Charlie Hebdo, qui a réédité des caricatures du prophète de l'islam Mahomet à l'occasion du procès, affirmant que le raid meurtrier de janvier 2015 contre le journal "n'était pas un incident ponctuel".La directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a été exfiltrée de son domicile en raison de menaces jugées sérieuses, en plein procès des attentats de janvier 2015, a-t-elle expliqué lundi 22 septembre dans une interview à l'hebdomadaire Le Point.

A la suite de "menaces précises et circonstanciées" reçues le 14 septembre par les officiers de sécurité qui la protègent depuis bientôt 5 ans, la DRH de Charlie Hebdo, Marika Bret, a été contrainte de partir de chez elle.

"J'ai eu dix minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. Dix minutes pour abandonner une partie de son existence, c'est un peu court, et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi", a-t-elle confié au Point.

Une exfiltration qui "traduit le niveau de tension inédit auquel nous sommes confrontés", note-t-elle, en soulignant "un niveau de haine hallucinant autour de Charlie Hebdo".

"Depuis le début du procès et avec la republication des caricatures, nous avons reçu toutes sortes d'horreurs, notamment des menaces de la part d'Al-Qaïda et des appels à finir le travail des frères Kouachi", témoigne Mme Bret.