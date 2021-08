France : « ce que l’on vit est terrible », le désespoir de la diaspora algérienne

« Voir des familles dans une telle situation me brise le coeur ». Depuis huit ans, Hassan est le gérant de l’agence de voyage SAV-AIR à Montreuil, dans un quartier où réside majoritairement une population immigrée, et notamment algérienne. Des habitués du voisinage passent régulièrement, comme Abbas, 80 ans, dans l’espoir de trouver un trajet disponible pour Alger. Plusieurs fois par semaine, elle se rend aussi aux aéroports Charles de Gaulle ou Orly pour demander directement au guichet s’il y a des billets. Depuis la mort de sa belle-soeur, il y a quinze jours, elle essaye par tous les moyens d’aller en Algérie. Une quête devenue presque impossible. « Si j’arrive à repartir là-bas, je veux rester y mourrir » dit-elle, en larmes.

Le logo de la compagnie Air Algérie, en devanture de l'agence de voyages © Anne-Sophie Pieri

Les bureaux de la compagnie Air Algérie à Paris et Marseille ont fermé, le 31 mai dernier, pour des « pour des raisons sanitaires et sécuritaires ». De leur côté, les agences de voyages comme ici, à SAV-AIR, ne sont pas habilitées à vendre des billets. Seules certaines compagnies aériennes proposent de les acheter en ligne. Mais Abbas et son mari, Meriki, 90 ans, sont d’une génération qui ne comprend pas internet. Hassan connaît ce couple. Il est l’un parmi tant d’autres qui viennent le voir plusieurs fois par semaine : « en passant devant la boutique, les gens voient le logo ‘Air Algerie’ donc ils pensent qu’on vend des allers-retours. Cela fait des semaines que nous vivons cette situation » affirme-t-il.



Des sites bloqués

Par ailleurs, savoir prendre des billets en ligne ne suffit pas. La plupart du temps, les internautes tombent sur un message d’erreur au moment de les commander. Ils sont ainsi des milliers à avoir passé des nuits blanches à rafraîchir les pages. « Certains ont même installé une extension sur Google Chrome pour que les pages s’actualisent automatiquement » explique Hassan. « Obtenir un billet relève soit de la loterie, soit de connaissances personnelles ». Avoir des relations avec des personnes haut placées, politiquement ou économiquement, aiderait à l’obtention du précieux sésame.

Hassan, gérant de SAV-AIR depuis 2013 © Anne-Sophie Pieri

Selon l’INSEE, ils seraient environ 800 000 Algériens à vivre en France. Quelques vols de rapatriement décollent chaque semaine vers Alger, contre plusieurs dizaines habituellement. « L’avion qui est parti cette semaine était quasiment vide » témoigne Inès, employée à l’aéroport Charles de Gaulle, venue à l’agence avec sa mère, Ladja. « C’est incompréhensible, il y a tellement de monde qui essaye d’avoir des billets ». Ladja avait pourtant réussi à en obtenir un, le 25 juin dernier, avec la compagnie Air France. Le vol a été annulé sans raison quelques jours auparavant. Le 9 juillet dernier, certains passagers ont appris que leur trajet était supprimé seulement une fois arrivés à l’aéroport. « Sur le site il y a des vols pour septembre, mais moi, j’ai arrêté de les vendre. Je ne veux pas donner de l’espoir à mes clients et que leur voyage soit annulé au dernier moment » déplore Hassan.

Ladja espère trouver un billet pour retrouver sa mère, malade © Anne-Sophie Pieri

Cela fait trois ans que Ladja n’est pas allée en Algérie. Elle veut rendre visite à sa mère, malade. « Elle a 77 ans et a des problèmes respiratoires qui n’ont rien à voir avec le COVID. Elle est allée à l’hôpital mais on l’a renvoyée chez elle. Là, elle souffre et je ne peux rien faire. S’il arrive quelque chose avant que je puisse aller là-bas… ». Sa voix s’étouffe dans un sanglot. Plusieurs de ses amis ont perdu des proches sans pouvoir se rendre à leur enterrement. En moyenne, une dizaine d’Algériens ou de binationaux passe chaque jour dans l’agence d’Hassan. « Naissance, maladie, enterrement, mariage… j’ai vu tous les cas de figure. Et à chaque fois, j’affronte le désespoir de ces personnes ». Ladja serait prête à payer plus cher pour partir. Elle est loin d’être la seule, selon Hassan. « Il y a quelques jours, une femme est venue me supplier de trouver un moyen d’aller en Algérie, peu importe le prix. Vous vous rendez compte ? ».

Devanture de SAV-AIR à Montreuil © Anne-Sophie Pieri

Des billets hors de prix

Pour les quelques chanceux qui arrivent à prendre un billet, il faut débourser autour de 600 euros pour un aller simple, contre environ 500 euros aller-retour en temps normal en août. Pour la majorité des binationaux, les vacances d’été sont les rendez-vous avec la famille. Ils sont 100 000 en France à passer les mois de juillet et/ou août « au bled ». Pour la deuxième année consécutive, ils savent qu’ils le passeront une nouvelle fois en France. C’est le cas de Salima, dont la majorité de sa famille habite à Alger. « Je comprends les mesures vis-à-vis de la pandémie. Je me suis vaccinée contre le COVID, même si je n’étais pas vraiment pour, afin de pouvoir aller voir la famille. Ce qui est incompréhensible, c’est qu’on ne puisse toujours pas y aller ».

Salima, binational franco-algérienne, s'est fait vacciner afin de pouvoir retrouver sa famille, mais cela ne suffit pas © Anne-Sophie Pieri

Salima ressent de la colère, de l’injustice vis-à-vis des mesures prises par le gouvernent algérien. « Ils nous privent de quelque chose qui est nécessaire, vital. Nous empêcher de voir notre famille, c’est terrible. Ce que nous vivons est horrible ». Un sentiment partagé par Inès et Ladja. « Pourquoi est-ce que c’est si compliqué pour aller dans ce pays ? Pourquoi les conditions sont-elles beaucoup plus strictes qu’en Tunisie ou au Maroc par exemple ? ». Des questions restées sans réponse. Théoriquement, il est possible d’aller en Algérie, muni d’un test PCR de moins de 36 heures, puis entrer sur le territoire après cinq jours de quarantaine dans un hôtel. Seuls les étudiants et les personnes âgées à faibles revenus sont exemptés de ces frais. Pour Salima, la raison est plus politique que sanitaire. « La pandémie est utilisée pour empêcher les personnes de venir dans le pays, et surtout pour faire taire les gens ».