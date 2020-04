France Culture lance une radio pour les malades du Covid-19

France Culture et l'AP-HP ont lancé une radio destinée à accompagner les patients atteints du Covid-19, alternant des moments d'évasion et de méditation, a annoncé Radio France mercredi.

Appelée "Culture et compagnie", la radio offre "aux personnes malades un accompagnement précieux dans cette épreuve, avec une variété de contenus apaisants et divertissants, choisie avec les équipes de l’AP-HP et composée de lectures, d’émissions de découverte ou encore de programmes de relaxation et de méditation", précise Radio France dans un communiqué.

On y écoute l'historien Michel Pastoureau parler de la figure du coq, le psychiatre Christophe André de nostalgie, ou un documentaire sur Coluche, qui incite à "rire de tout".

Cette radio imaginée en partenariat avec l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) est disponible sur le site internet de France Culture et peut être proposée aux patients via leurs smartphones, ou des tablettes mises à disposition grâce à des dons.

"Culture et compagnie" est également accessible au public, en particulier aux personnes souffrantes et non hospitalisées.

L'idée est venue de Michèle Levy-Soussan, responsable de l'unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière-AP-HP, qui s'est adressée à France Culture.

"Pour les patients hospitalisés, la question de l'isolement a vite émergé comme une dimension essentielle de cette crise sanitaire," commente la docteure dans un communiqué de la radio. "Les soignants, privés aussi de la présence des familles auprès des patients, deviennent alors passeurs de mots, et il nous fallait inventer de nouvelles formes de liens".

"Un patient et sa famille peuvent ainsi écouter la même chose au même moment", a indiqué à l'AFP Sandrine Treiner, la directrice de France Culture.

La boucle d'émissions, qui dure une trentaine d'heures, sera renouvelée chaque semaine, avec les retours des soignants, et pour une durée encore indéterminée.

Cette radio est un des trois dispositifs imaginés par Radio France avec l’AP-HP pour "soutenir les patients et rendre hommage aux soignants de manière adaptée dans ces circonstances", a indiqué Sibyle Veil, la présidente de Radio France.

Franceinfo va proposer de son côté une journée spéciale dans les coulisses d’un hôpital, "pour mettre à l’honneur les soignants des hôpitaux de l’AP-HP". Ensuite, chaque jour à 20h, la radio va diffuser des témoignages de soignants, repris en podcasts.

France Inter proposera aussi le dimanche 12 avril une édition caritative du "Jeu des 1000 euros". L'ensemble des gains seront reversés à l’alliance "Tous unis contre le virus", avec la Fondation de France, l’AP-HP et l'Institut Pasteur.

Le groupe NRJ a également annoncé mercredi la création d'une radio digitale, "Héros", pour "accompagner et faciliter le quotidien du personnel soignant". Animée par les voix du groupe NRJ, la radio relaie les initiatives de solidarité en France et en Belgique.