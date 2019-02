France : Décathlon suspend la commercialisation de son "hijab du sport"

Suite à de nombreux débats internes, et pour garantir la sécurité de nos collaborateurs en France : pic.twitter.com/0IePfSUkm9 — Decathlon (@Decathlon) 26 février 2019

Retour sur la polémique

Tweet de la députée Aurore Bergé © Capture d'écran Twitter

Tweet de la porte-parole du parti Les Républicains, Lydia Guirous © Capture d'écran Twitter

Décathlon assume, puis jette l'éponge

Après Nike et Uniqlo entre autres, Décathlon a bien failli devenir la première entreprise française à vendre des habits islamiques en France, avant de renoncer suite aux "insultes et menaces" qu'ont reçus les salariés de Décathlon, comme l'a déploré le groupe sur Twitter ce mardi 26 février 2019.Tout a commencé ce lundi 25 février 2019. La twittosphère s'enflamme sur la vente prochaine, en France, d'un "hijab de running". Les réactions s'enchaînent. Aurore Bergé, la députée du parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, indique que son "choix de femme et de citoyenne, sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs".D'autres tout aussi virulentes viennent de la droite, du parti Les Républicains. Sa porte-parole, Lydia Guirous, dénonce un "marketing communautaire".Des milliers de réactions hostiles ont été publiées sur Twitter, d'autres aussi en faveur de la décision de Décathlon de vendre ce "voile de course à pied", qui couvre la tête et le cou des femmes musulmanes, désireuses de se voiler la tête tout en pratiquant la course à pied.

Ce lundi 25 février 2019, l'entreprise assume encore son choix :

Nous ne renions aucune de nos valeurs. (...) Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif. Extrait d'un tweet de Décathlon, publié le 25 février 2019

Décathlon vend déjà ce "hijab de running" dans un des 43 pays dans lequels le groupe est présent, le Maroc. Mais alors que la polémique enfle, ce mardi 26 février 2019, impossible de trouver le "hijab de running" sur le site internet de Décathlon Maroc.



La vente de ce hijab sportif était prévu "courant mars", a indiqué à TV5MONDE l'enseigne sportive contactée sur Twitter, et uniquement sur le site Internet. La vente est désormais annulée "jusqu'à nouvel ordre" a indiqué ce mardi 26 février 2019 le directeur de la communication de l'enseigne sportive, Xavier Rivoire chez nos confrères de RTL.



