France et Allemagne promettent de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire"

France et Allemagne soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire" et de façon "indéfectible" contre l'agression russe, ont promis dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron.

"Nous continuerons de fournir à l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire, tout le soutien dont elle aura besoin", a déclaré Olaf Scholz lors d'une cérémonie à la Sorbonne à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France.

"Ensemble, en tant qu'Européens, afin de défendre notre projet de paix européen", a ajouté M. Scholz.

Succédant au chancelier allemand à la tribune, Emmanuel Macron a réaffirmé le "soutien indéfectible" des deux pays au peuple ukrainien "dans tous les domaines".

"Après le 24 février, notre union ne s'est ni divisée ni dérobée à ses responsabilités", a ajouté M. Macron.

Cette cérémonie à la Sorbonne vise à afficher une unité retrouvée entre les deux pays dont la relation a été fragilisée ces derniers mois par les conséquences de la guerre en Ukraine.

"L'avenir, au même titre que le passé, repose sur la coopération de nos deux pays, comme locomotive d'une Europe unie", a déclaré le chancelier allemand qui a qualifié le "moteur franco-allemand" de "machine de compromis" permettant de "transformer les controverses et les intérêts divergents en une action convergente".