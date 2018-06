France-Italie: "Le résultat est là, la manière aussi", estime Deschamps

Didier Deschamps s'est félicité que l'équipe de France ait obtenu "le résultat" avec "la manière" contre l'Italie (3-1), vendredi à Nice lors du deuxième match de préparation des Bleus au Mondial-2018.

Q: Quel bilan tirez-vous de ce match?

R: "Un bilan positif: le résultat est là, la manière aussi. C'aurait pu être plus lourd si on avait été plus efficaces. On a eu aussi en face une vraie opposition, l'Italie a fait son match, aussi. C'était un adversaire différent de l'Irlande mais on a eu cette capacité de marquer, se créer des occasions tout en étant relativement bons sur le plan défensif, même si on concède deux occasions en début de deuxième mi-temps. C'étaient des joueurs différents sur les deux matches, mais j'avais pris cette option sur ces deux matches pour donner du temps de jeu au maximum de joueurs. C'est bien de conclure cette première partie de préparation par une victoire."

Q: La bonne prestation de Corentin Tolisso et celle plus inégale de Paul Pogba vont-elles vous faciliter vos choix?

R: "Pas de souci là-dessus. Paul n'a pas tout réussi, il était moins dans la phase offensive, mais il le fait pour l'équipe... Si je parle en bien de l'un, vous allez dire que celui qui est à sa place c'est moins bien... Coco, lui, a confirmé tout ce qu'il fait de bien depuis un moment avec nous. Le fait que je lui donne encore du temps de jeu, au-delà de ce qu'il est capable de faire - c'est aussi parce qu'il a moins joué que d'autres milieux de terrain, donc ça ne lui posait pas de problème d'enchaîner ces deux matches en quatre jours. Paul, c'était son match de reprise. Il n'a pas tout bien fait, mais il a permis à l'équipe d'être efficace sur le plan défensif, pas forcément là où vous l'attendez, mais par moments il doit y être aussi... J'ai du choix. Il y aura de la concurrence, devant, au milieu, derrière. Lucas Hernandez n'est pas là par hasard. Il est dans un registre beaucoup plus offensif que ce qu'on lui demande à l'Atlético mais il est capable, parce qu'il a le volume et le pied."

Q: Les attaquants doivent-ils simplifier leur jeu ou continuer à provoquer, quitte à avoir du déchet?

R: "Un peu des deux. On peut gagner en efficacité, bien évidemment, mais c'est des joueurs créatifs. Ils prennent des risques, sur des dribbles ou accélérations. Je le dis et répète: s'ils ratent la première fois, la deuxième, la troisième, eh bien ils y arriveront la quatrième. Il faut accepter cela. La qualité est là, avec l'intuition et la créativité, il y a toujours le risque de déchet. Si on ne fait que des passes à deux mètres, il y a moins de déchet, mais ça m'intéresse moyennement les passes à deux mètres..."

Q: Qu'avez-vous pensé d'Ousmane Dembélé et de l'animation offensive globale?

R: "Ousmane est capable de faire choses des fantastiques, de créer des différences. Il a cette vitesse balle au pied, il utilise les deux pieds, met un superbe but. Il peut rater des choses faciles. Avec un peu plus de concentration et d'application... je ne lâche pas là-dessus, mais c'est un jeune joueur. Associé avec Kylian et Antoine, c'est différent par rapport à Olivier. Ils n'ont pas de position fixe, ça permute beaucoup."

Q: Qu'avez-vous pensé de l'Italie?

R: "Elle a fait son match. Que nous, on l'ait fait souffrir, oui. Mais Mancini prend un groupe rajeuni, il repart sur un autre cycle. Il a des joueurs de qualité, comme Chiesa, très intéressant balle au pied et dans le volume. Il a du temps, son objectif est de se qualifier pour l'Euro. Il a du travail, moi aussi j'en ai. J'ai peut-être plus de qualité (à disposition) aujourd'hui, mais ça ne vient pas comme ça non plus... Il ne faut pas être trop sévère, son objectif est de se qualifier pour l'Euro et c'est loin."

Propos recueillis en conférence de presse