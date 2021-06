France : la lecture érigée au rang de grande cause nationale par Emmanuel Macron

"En lançant aujourd'hui cette grande cause nationale qu'est la lecture, ce que nous voulons faire, c'est véritablement mobiliser les enseignants, toutes les associations qui se battent sur ce sujet, nos bibliothécaires, nos libraires, nos éditeurs, nos écrivains, nos acteurs, nos diseurs, parce que lire et en particulier à voix haute, doit être remis au cœur de l'engagement de toute la nation", a déclaré le chef de l'Etat.

Parce qu’elle doit être remise au cœur de la vie des Français, j’ai décidé de faire de la lecture une grande cause nationale. Avec les enseignants, les associations, les libraires, les bibliothèques, les écrivains, nous allons nous mobiliser avec un objectif : faire lire ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2021

En déplacement dans les Hauts-de-France, à Château-Thierry (Aisne), le chef de l'Etat a lancé un plaidoyer pour l'apprentissage de la langue : "la bataille pour pouvoir savoir lire, écrire, mais aussi savoir compter, se comporter, est essentielle".

Dans la matinée, le président de la République s'était rendu dans la Somme, à Poix-de-Picardie, où il a échangé avec des élèves et leurs parents.

A l'approche des élections régionales et alors que le vote dans les Hauts-de-France s'annonce comme l'un des plus scrutés, il s'est défendu d'être en campagne. "On ne peut pas être dans l’abstention du travail", s'est-il défendu. "J'ai un mandat qui dure jusque mai 2022. Donc je suis au travail" car "la situation du pays requiert d’être pleinement mobilisé", a-t-il encore expliqué, en assurant "ne rien" toucher "des sujets régionaux".

Ce déplacement s'inscrit dans la tournée du chef de l'Etat destinée à "prendre le pouls du pays" en pleine sortie de crise. Il s'est déjà rendu dans le Lot et la semaine dernière dans la Drôme, une visite perturbée par la gifle que lui a donnée un jeune homme.

"La claque, c'est pas agréable"

Après un bain de foule avec une centaine de personnes, Emmanuel Macron a passé deux heures dans l'école élémentaire, où il a salué les enfants. Une fillette l'a alors interrogé quant à "la claque" reçue il y a dix jours. "C'est pas agréable et c'est pas bien", lui a répondu Emmanuel Macron, qui a ensuite échangé avec des parents d'élèves sur leur expérience familiale de la crise du Covid-19 et sur leurs "attentes et inquiétudes pour la période qui s'ouvre".

« Ça va, la claque ? » : un écolier de Poix-de-Picardie interroge #EmmanuelMacron sur la gifle qu’il a reçue lors de sa visite dans la Drôme le 10 juin #GifleMacron pic.twitter.com/wDhxiaSSRA — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) June 17, 2021

Fabrice Luchini et La Fontaine

Le président de la République s'est ensuite rendu à Château-Thierry, dans la maison où est né Jean de La Fontaine il y a 400 ans, en compagnie du comédien Fabrice Luchini, l'un de ses proches.



Le chef de l'Etat a longuement défendu l'œuvre du fabuliste, en déplorant "une capacité à être, en quelque sorte, les juges avec l'esprit contemporain d'une histoire, qui évidemment a fait son propre cheminement", alors qu'il était interrogé sur des écrits litigieux de La Fontaine, notamment dénoncés par certains féministes.



Le comédien a récité devant les caméras plusieurs vers de La Fontaine, notamment "L'ours et l'amateur des jardins". "Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami", a-t-il rappelé en récitant la conclusion de la fable et en estimant qu'elle s'appliquait "à des conseillers du président de la République".

Demandez à Fabrice Luchini de vous parler de La Fontaine, il vous transporte ! pic.twitter.com/sucKBhC3OC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2021

"Le plus important, c'est ce que La Fontaine représente, ce qu'il a su apporter à son siècle, à la langue", a pour sa part considéré Emmanuel Macron, qui a confié avoir pour fable préférée "Les animaux malades de la peste".

Emmanuel Macron a terminé son périple par un nouveau bain de foule et une visite, à Villers-Cotterêts, du chantier du château de François 1er, "le 2e en France après Notre-Dame", a-t-il souligné. Le château doit devenir la Cité internationale de la langue française.



