France: le ralentissement de l'inflation à 5,6% en septembre confirmé

La hausse des prix à la consommation en France a bien ralenti à 5,6% sur un an en septembre, contre 5,9% en août, a rapporté vendredi l'Insee, confirmant sa première estimation.

Cette décélération est due au "ralentissement des prix des services (+3,2% après 3,9%) et de l'énergie (+17,9% après 22,7%)", précise l'Institut national de la statistique.

Mais la hausse des produits alimentaires, à laquelle les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus, s'est accélérée sur un an, passant de 7,9% en août à 9,9% en septembre.

Les augmentations des produits manufacturés sont elles restées stables, le rythme de hausse annuelle passant de 3,5% à 3,6%.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation baisse finalement de 0,6%, contre 0,5% lors de la première estimation réalisée fin septembre.

Cette baisse du niveau des prix par rapport au mois d'août résulte notamment d'une contraction des prix des services (-1,5%) "du fait du repli saisonnier plus marqué que l'année dernière des prix de certains services liés au tourisme", détaille l'Insee dans son communiqué.

Toujours sur un mois, les prix de l'énergie baissent pour leur part pour le troisième mois consécutif, mais le repli (-2,6%) est moins accentué qu'en août (-3,9%), malgré l'entrée en vigueur au 1er septembre d'une remise temporaire de 30 centimes sur le litre de carburant à la pompe.

La hausse des prix des produits manufacturés a ralenti à 0,9% sur un mois, contre 1,8% en août, ainsi que celle de l'alimentation (+1,1% après 1,7%).

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, est confirmé en hausse de 6,2% sur un an et en baisse de 0,5% sur un mois.

De l'avis du gouvernement et de la plupart des économistes, ce ralentissement de l'inflation en France n'est que temporaire. Une baisse durable n'est pas attendue avant le deuxième trimestre 2023.