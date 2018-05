France : Mamoudou Gassama, le "hÃ©ros du balcon" reÃ§u par Emmanuel Macron

Sous les ors de la République, reçu par le président en personne. A l'Elysée, sourire aux lèvres, Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papiers devenu un héros national. Emmanuel Macron vient de l'annoncer : le clandestin va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers.



Ce samedi soir à Paris, il lui a fallu à peine une trentaine de secondes pour escalader la façade d'un immeuble et sauver la vie d'un enfant de 4 ans suspendu à une balustrade au 4e étage.



Filmé par les passants, son acte de bravoure spectaculaire a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne réclamant la régularisation de celui que certains ont rebaptisé "SpiderMan" avait déjà recueilli plus de 8000 signatures.



Le jeune homme de 22 ans est arrivé en France en septembre dernier et vit depuis dans un foyer. Son histoire rappelle celle de Lassana Bathily, le héros des attentats de Paris, qui avait sauvé 6 personnes lors de la prise d'otages de l'Hyper Cacher en janvier 2015. Il avait été naturalisé 11 jours plus tard.