France : qui est Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d'État chargée de la Francophonie ?

Cheville ouvrière de la lutte contre l'endométriose

Née 1976 à Sparte, en Grèce, Chrysoula Zacharopoulou fait ses études en Italie et devient docteure en médecine, diplômée de l'univsersité de Rome "La Sapienza" et titulaire d’un doctorat-PhD sur l'endométriose. Elle arrive en France en 2007, où elle pratique sa spécialité à l'Hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé, en région parisienne.

Avec l'actrice Julie Gayet, elle est à l'origine de l’association Info-Endométriose qui lance la première campagne de sensibilisation en mars 2016, intitulée « Les règles c’est naturel, pas la douleur », pour toucher et informer le grand public et les professionnels de santé sur cette maladie alors peu mise en lumière. Son travail lui vaut d'être nommée chevalière de l’ordre national du Mérite en 2017.



Le 11 janvier 2022, Chrysoula Zacharopoulou remet au président de la République française un rapport dans le but d'améliorer le diagnostic et la reconnaissance de l’endométriose. Emmanuel Macron déclare à la remise des documents qu'il "ne s'agit pas d'un problème de femmes, mais de société" et lance dans la foulée la "première stratégie nationale de lutte" contre cette maladie.

Ascension politique

Elle entame sa carrière en politique en 2019, lors des élections européennes, durant lesquelles elle s'engage aux côtés de La République en Marche. Une fois élue, elle siège dans le groupe centriste et libéral, Renew Europe.

Extrait d'Internationales avec l'eurodéputée Chrysoula Zakaropoulou, 19 février 2022

Chargement du lecteur...

Son engagement en politique ne l'empêche pas de continuer à pratiquer son métier, à l'hôpital, un jour par semaine. Lors de la crise du Covid-19, elle travaille aux côtés des soignants.



En avril 2021, Chrysoula Zacharopoulou est nommée coprésidente du conseil des actionnaires de COVAX, le mécanisme d'achat de vaccins à destination des pays les plus pauvres. Elle est également la cheville ouvrière d'une nouvelle stratégie entre l'Union européenne et l'Afrique.

Une mission qu'elle compte poursuivre dans ses fonctions actuelles.



Retrouvez l'intégralité de l'interview de Chrysoula Zacharopoulou, invitée de l’émission Internationales sur TV5MONDE le 19 février 2022, ici.