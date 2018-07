France : "Si on ne réforme pas l'audiovisuel public, il va disparaître", André Gattolin, sénateur LREM

"Rien n'est fixé", assure André Gattolin sur TV5MONDE, à quelques jours de l'arbitrage attendu sur la réforme de l'audiovisuel public en France.



"Il ne faut pas dire qu'il faut supprimer tel ou tel acteur", mais "il faut répondre à la question de la réforme de l'audiovisuel public", ajoute le sénateur LREM, membre de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. "Si on ne le fait pas, il va disparaître".

Parmi les objectifs de la réforme de l'audiovisuel, il s'agit, de "rapprocher les acteurs et de faire rayonner" la France, souligne-t-il. "Informer, éduquer, divertir ne se font pas séparément, mais 'en même temps', pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron".



Le sénateur LREM anticipe un audiovisuel public s'orientant "vers une offre segmentée, à la manière de Netflix, rassemblant des gens autour de grands évènements."

il y aura encore des chaînes linéaires mais de plus en plus la télévision va s'orienter vers une offre segmentée, à la manière de Netflix.

L'audiovisuel public doit "construire sa différence face aux grands groupes internationaux." Son identité tient à son financement, à la redevance publique".



