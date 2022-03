France Télévisions condamné à payer 652.000 euros à Patrick Sébastien

France Télévisions a été condamné à verser un peu plus de 652.000 euros à Patrick Sébastien pour "rupture brutale" de leurs relations commerciales, un montant très inférieur aux 26 millions d'euros que réclamait l'animateur-producteur, selon un jugement consulté jeudi par l'AFP et dévoilé par Capital.

Contacté par l'AFP, le groupe audiovisuel public veut faire appel de ce jugement prononcé le 28 février par le tribunal de commerce de Paris. Il n'a pas fait de commentaires, à l'instar de l'avocate du plaignant, Me Isabelle Wekstein-Steg.

La direction de France Télévisions avait décidé en octobre 2018 de ne pas reconduire son animateur phare à la rentrée 2019, après plus de vingt ans de collaboration, Patrick Sébastien y voyant une éviction "injuste" pour les téléspectateurs.

De son côté, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a assuré depuis qu'elle aurait "préféré" le garder à l'antenne mais qu'il a refusé "d'évoluer, de moderniser le concept" du "Plus grand cabaret du monde", malgré ses demandes.

"Abus de dépendance économique", "déloyauté dans la conduite des négociations contractuelles", "atteinte à l'image"... L'animateur des "Années bonheur" réclamait, à travers sa société de production Magic TV, plus de 26 millions d'euros devant la justice, invoquant une flopée de griefs, quasiment tous rejetés.

Le montant des commandes passées auprès de Magic TV, de 9,7 millions d'euros pour la saison 2016-2017, est tombé à 4,9 millions d'euros pour la saison 2018-2019, selon le jugement.

Soucieux d'enrayer l'érosion de ses audiences, France Télé "a cherché à faire évoluer le format des émissions commandées à Magic TV depuis 2016, tout en étant force de proposition" et en ayant annoncé à "son partenaire, sans équivoque, des intentions de changement et des contraintes budgétaires plus fortes à considérer", est-il précisé.

Il n'est donc pas "établi que France Télévisions ait manqué de bonne foi" dans ses négociations, estime le tribunal.

En revanche, "avec un volume de commandes significativement en dessous" des volumes antérieurs pour la dernière saison, "France Télévisions n'a pas exécuté le préavis en maintenant la relation aux conditions antérieures", rompant ainsi "de manière brutale la relation commerciale avec Magic TV". D'où sa condamnation à des dommages et intérêts sur ce point.

Patrick Sébastien, 68 ans, collabore désormais avec C8.