France Télévisions débauche la cheffe du service politique du Parisien

En cette période de mercato audiovisuel, France Télévisions a annoncé mercredi le recrutement à la rentrée de Muriel Pleynet, actuellement rédactrice en chef du service politique du Parisien, afin "d'intensifier la visibilité des sujets politiques dans les JT".

Nathalie Saint-Cricq, qui assurait cette fonction depuis juin 2017, devient éditorialiste pour l'ensemble du groupe et sera ainsi "encore plus présente sur toutes les antennes de France Télévisions pour décrypter l'actualité politique, notamment dans la perspective des prochaines échéances électorales, tant dans les éditions quotidiennes que sur franceinfo ou dans les magazines, notamment l’Émission politique", précise le communiqué.

Rattachée à la direction de l'information, Nathalie Saint-Cricq assurera aussi une mission de conseil et de stratégie auprès du directeur général délégué à l'information, et "travaillera en concertation et en synergie" avec Muriel Pleynet.

Muriel Pleynet a notamment dirigé le service politique d'iTélé (aujourd'hui CNews), été rédactrice en chef adjointe de LCP et rédactrice en chef de la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC.

Depuis 2016, elle est rédactrice en chef du service politique du Parisien.